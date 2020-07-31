Названо можливу причину смерті репера Енді Картрайта
Названо можливу причину смерті репера Енді Картрайта.
Росіянка Марина Кухал, яка розчленувала свого чоловіка, репера Енді Картрайта, припустила, що він міг померти від серцевого нападу.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash із посиланням на адвокатесу Ірину Скурту. За словами видання, Кухал повідомила правозахисниці, що в Енді раніше були проблеми із серцем. А коли почалася пандемія репер упав у депресію, і в неї виникли підозри, що він вживає наркотики.
Жінка зазначила, що 25 липня повернулася додому і знайшла свого чоловіка без тями, а поруч із ним лежав шприц. У паніці Марина вирішила, що трапилося передозування. Однак вона не відкидає того, що смерть могла настати з природних причин.
Дружина Енді Картрайта назвала ще одну причину його смерті (фото – apostrophe.ua)
Варто зазначити, що за інформацією видання "Комсомольская правда", експерти не знайшли слідів шприца на тілі Енді Картрайта. Також не було знайдено й можливих прижиттєвих травм, які могли стати причиною смерті репера.
До речі, слідчі не змогли поки допитати дружину репера Марину, тому що вона була на межі втрати тями: жінка майже не спала і не їла п'ять діб.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росіянка Марина Кухал, яка розчленувала свого чоловіка, репера Енді Картрайта, зробила це разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту у квартирі була їхня з музикантом 2,5-річна дитина.