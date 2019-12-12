Називає Брухунову мамою? Який вигляд має доросла дочка Петросяна

Російський комік Євген Петросян на початку грудня одружився з 30-річною помічницею. Серед тих, хто не підтримав новий шлюб гумориста, опинилася і його дочка від першого шлюбу Вікторина.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, який зараз вигляд має дочка Петросяна і чим вона займається.

Євген Петросян РИА Новости

Так, відомо, що 51-річна Вікторина не підтримувала тісні зв'язки з батьком і Оленою Степаненко. Однак коли подружжя вирішило розлучитися, жінка стала на бік Степаненко.

"Вікторина Євгенівна визнала можливим зайняти сторону Олени Григорівни. Йому, здавалося, був очевидний вибір дочки. Але він помилився. Засмутився – це м'яко сказано. У нього був шок. Я бачила його переживання. Якось Вікторина і Євген Ваганович намагалися спілкуватися після того, як історія спливла на поверхню, але, мені здається, контакту не сталося, так як ні в кого не було щирого бажання. І, напевно, у Вікторини все ж є дитяча образа", – розповіла Брухунова в програмі "Ексклюзив" на Першому каналі .

Євген Петросян, Олена Степаненко і Вікторина Рамблер

Зараз Вікторина живе в США, куди переїхала після весілля. Там дочка Петросяна займається власним бізнесом з розпису і продажу російських сувенірів і матрьошок.

Євген Петросян і Вікторина версія Інфо

Також відомо, що в Америці у жінки народилося двоє синів – Андрій і Марк.

"Мій старший син в чотири роки вже виступав на сцені "Метрополітен-опера". Він грає на піаніно, саксофоні та ударних інструментах. Не можу сказати, що у моїх дітей величезна тяга до сцени, скоріше, це наше з чоловіком бажання долучити їх до театру і музики. Мені здається, нам це вдається. Наші діти – американці, вони народилися в Америці, ходять там до школи. Але ми намагаємося зробити так, щоб вони не відривалися від російської культури", – говорить Вікторина.

Євген Петросян і Вікторина Woman.ru

За словами жінки, з самого початку Петросяну не подобалося, наскільки далеко вони живуть одне від одного.

"Так, йому і зараз сумно, що ми живемо так далеко один від одного. Але сьогодні відстані не мають великого значення".

Євген Петросян з сім'єю губернія Daily

Нагадаємо, Євген Петросян вперше прокоментував новину про своє весілля з 30-річною помічницею Тетяною Брухуновою.

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