Головна Новини
12 грудня • оновлено в 12:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Називає Брухунову мамою? Який вигляд має доросла дочка Петросяна

1.8т
Читати матеріал російською

Російський комік Євген Петросян на початку грудня одружився з 30-річною помічницею. Серед тих, хто не підтримав новий шлюб гумориста, опинилася і його дочка від першого шлюбу Вікторина.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, який зараз вигляд має дочка Петросяна і чим вона займається.

Євген Петросян

Євген Петросян

РИА Новости

Так, відомо, що 51-річна Вікторина не підтримувала тісні зв'язки з батьком і Оленою Степаненко. Однак коли подружжя вирішило розлучитися, жінка стала на бік Степаненко.

"Вікторина Євгенівна визнала можливим зайняти сторону Олени Григорівни. Йому, здавалося, був очевидний вибір дочки. Але він помилився. Засмутився це м'яко сказано. У нього був шок. Я бачила його переживання. Якось Вікторина і Євген Ваганович намагалися спілкуватися після того, як історія спливла на поверхню, але, мені здається, контакту не сталося, так як ні в кого не було щирого бажання. І, напевно, у Вікторини все ж є дитяча образа",розповіла Брухунова в програмі "Ексклюзив" на Першому каналі .

Євген Петросян, Олена Степаненко і Вікторина

Євген Петросян, Олена Степаненко і Вікторина

Рамблер

Зараз Вікторина живе в США, куди переїхала після весілля. Там дочка Петросяна займається власним бізнесом з розпису і продажу російських сувенірів і матрьошок.

Євген Петросян і Вікторина

Євген Петросян і Вікторина

версія Інфо

Також відомо, що в Америці у жінки народилося двоє синів – Андрій і Марк.

"Мій старший син в чотири роки вже виступав на сцені "Метрополітен-опера". Він грає на піаніно, саксофоні та ударних інструментах. Не можу сказати, що у моїх дітей величезна тяга до сцени, скоріше, це наше з чоловіком бажання долучити їх до театру і музики. Мені здається, нам це вдається. Наші діти американці, вони народилися в Америці, ходять там до школи. Але ми намагаємося зробити так, щоб вони не відривалися від російської культури",говорить Вікторина.

Євген Петросян і Вікторина

Євген Петросян і Вікторина

Woman.ru

За словами жінки, з самого початку Петросяну не подобалося, наскільки далеко вони живуть одне від одного.

"Так, йому і зараз сумно, що ми живемо так далеко один від одного. Але сьогодні відстані не мають великого значення".

Євген Петросян з сім'єю

Євген Петросян з сім'єю

губернія Daily

Нагадаємо, Євген Петросян вперше прокоментував новину про своє весілля з 30-річною помічницею Тетяною Брухуновою.

Читайте також: "Чекає доля Віторгана": астролог розписав похмуре майбутнє Петросяна

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги