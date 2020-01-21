Навка у купальнику нахамила розлюченій передплатниці

Російська фігуристка Тетяна Навка пояснила передплатниці, для чого вона в один пост помістила так багато фотографій у купальнику.
У Instagram-акаунті дружина помічника президента РФ поділилася постом з відпочинку на Мальдівах, в якому показала свою фігуру в купальнику.
Її передплатниця в коментарях заявила, що така велика кількість фотознімків в одній публікації свідчить про самозамилування Навки.
Фігуристка воліла різко відповісти на це зауваження.
"Абсолютно Ви правильно все зрозуміли", - написала олімпійська чемпіонка в танцях на льоду.
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