Навка у купальнику нахамила розлюченій передплатниці

Російська фігуристка Тетяна Навка пояснила передплатниці, для чого вона в один пост помістила так багато фотографій у купальнику.

У Instagram-акаунті дружина помічника президента РФ поділилася постом з відпочинку на Мальдівах, в якому показала свою фігуру в купальнику.

Її передплатниця в коментарях заявила, що така велика кількість фотознімків в одній публікації свідчить про самозамилування Навки.

Фігуристка воліла різко відповісти на це зауваження.

"Абсолютно Ви правильно все зрозуміли", - написала олімпійська чемпіонка в танцях на льоду.

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