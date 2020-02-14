Головна Новини
14 лютого • оновлено в 12:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику

6.7т
Читати матеріал російською

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Росії, нарвалася на критику в мережі через знімок в купальнику.

Так, фотографією з відпочинку на Мальдівах знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Новини
"Дуже апетитно": Тодоренко вразила мережу відвертими фото в купальнику

На фото Тодоренко позує в стильному коричневому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

Втім, знімок Регіни в пух і прах розкритикували її шанувальники. Зокрема, фанатів обурив купальник знаменитості.

"Регіна – красива жінка, але купальник невдалий...", "Навіщо так натягувати труси?", "Жах", "Купальник – на смітник!", "Купальник не для квадратної фігури Регіни", "Жахлива фотка", – писали користувачі.

"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику
"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику

Примітно, що Тодоренко часто тішить шанувальників знімками в купальниках, на яких демонструє струнку фігуру.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко вразила шанувальників пікантним фото. На ньому зірка позувала в білому купальнику, який підкреслив її пишні груди. Крім того, фанати зазначили, що розгледіли на фото сосок.

Також телеведуча опинилася в центрі уваги через дивні фото. На них вона позувала сидячи в піжамі на унітазі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Анна Міхно
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
22
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Горбатая она
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги