"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Росії, нарвалася на критику в мережі через знімок в купальнику.

Так, фотографією з відпочинку на Мальдівах знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

На фото Тодоренко позує в стильному коричневому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

Втім, знімок Регіни в пух і прах розкритикували її шанувальники. Зокрема, фанатів обурив купальник знаменитості.

"Регіна – красива жінка, але купальник невдалий...", "Навіщо так натягувати труси?", "Жах", "Купальник – на смітник!", "Купальник не для квадратної фігури Регіни", "Жахлива фотка", – писали користувачі.

Примітно, що Тодоренко часто тішить шанувальників знімками в купальниках, на яких демонструє струнку фігуру.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко вразила шанувальників пікантним фото. На ньому зірка позувала в білому купальнику, який підкреслив її пишні груди. Крім того, фанати зазначили, що розгледіли на фото сосок.

Також телеведуча опинилася в центрі уваги через дивні фото. На них вона позувала сидячи в піжамі на унітазі.

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