"Навіщо нам ще один лисий?!" Новий "Зеленський" розповів, як потрапив до "Кварталу"

Гуморист Юрій Великий, який прийшов на заміну Володимиру Зеленському в студію "95 Квартал", розповів, як опинився у колективі.

В ефірі програми "Сніданк з 1+1" журналісти зателефонували коміку, який голосом президента України озвучив курйозну розмову з Євгеном Кошовим (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Володя? Мене не Володя відкопав. Взагалі це дуже весела історія. Я подзвонив лисому, Євгену Кошовому, і голосом Володимира сказав: "Жека, Юрчика візьміть у "Квартал" замість мене". Женя каже: "Та він лисий, навіщо ще один лисий потрібен?!" Я кажу. "Женю, ну я тебе прошу, будь ласка, подзвони йому і візьміть його", – розповів Великий.

Юрій Великий в інтерв'ю скріншот

За словами гумориста, Кошовий передзвонив йому рівно через дві хвилини після розмови. Юрій нібито почав відмовлятися, мовляв, про що тут говорити.

"Коротше кажучи, я гарно одягнувся, приїхав на зустріч, і перше, що мені сказав лисий: "Юрчику, коли дзвониш голосом президента, роби це не зі свого телефону", – додав Великий, уточнивши, що персонально із Зеленським знайомий дуже давно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Великий вперше спародіювали Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал".

Його поява на сцені викликала неоднозначну реакцію: деякі здивувалися голову гумориста, який схожий на президента, деякі ж навпаки розкритикували його.

Пізніше Юрій поділився фото і відео з його виступу, також викликавши різну реакцію. Ким і звідки є Великий, який замінив Зеленського в "Кварталі", читайте за посиланням.

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