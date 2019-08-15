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"Навіщо нам ще один лисий?!" Новий "Зеленський" розповів, як потрапив до "Кварталу"

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Гуморист Юрій Великий, який прийшов на заміну Володимиру Зеленському в студію "95 Квартал", розповів, як опинився у колективі.

В ефірі програми "Сніданк з 1+1" журналісти зателефонували коміку, який голосом президента України озвучив курйозну розмову з Євгеном Кошовим (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Навіщо нам ще один лисий?!" Новий "Зеленський" розповів, як потрапив до "Кварталу"

"Володя? Мене не Володя відкопав. Взагалі це дуже весела історія. Я подзвонив лисому, Євгену Кошовому, і голосом Володимира сказав: "Жека, Юрчика візьміть у "Квартал" замість мене". Женя каже: "Та він лисий, навіщо ще один лисий потрібен?!" Я кажу. "Женю, ну я тебе прошу, будь ласка, подзвони йому і візьміть його", – розповів Великий.

Юрій Великий в інтерв'ю

Юрій Великий в інтерв'ю

скріншот

За словами гумориста, Кошовий передзвонив йому рівно через дві хвилини після розмови. Юрій нібито почав відмовлятися, мовляв, про що тут говорити.

"Коротше кажучи, я гарно одягнувся, приїхав на зустріч, і перше, що мені сказав лисий: "Юрчику, коли дзвониш голосом президента, роби це не зі свого телефону", – додав Великий, уточнивши, що персонально із Зеленським знайомий дуже давно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Великий вперше спародіювали Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал".

Його поява на сцені викликала неоднозначну реакцію: деякі здивувалися голову гумориста, який схожий на президента, деякі ж навпаки розкритикували його.

Пізніше Юрій поділився фото і відео з його виступу, також викликавши різну реакцію. Ким і звідки є Великий, який замінив Зеленського в "Кварталі", читайте за посиланням.

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Особи
Юрій Великий Володимир Зеленський Євген Кошовий
Місце
Україна
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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