"Навіщо їдеш за грошима?" У Росії накинулися на Ротару через повернення

Ведуча "Пісня року" Ангеліна Вовк різко висловилася з приводу повернення Софії Ротару в Росію.

Так, в інтерв'ю "Цариграду" телеведуча заявила, що її вражає позиція співачки. Вовк дивується, навіщо Ротару їде виступати на "Пісня року", якщо так погано ставиться до Росії.

Софія Ротару МК

"Я дивуюся такій позиції людини, вона викликає подив. Ну, по-перше, якщо ти так погано ставишся до Росії, ну навіщо ти сюди їдеш за грошима? На місці Софії я б не поїхала сюди заробляти, як би не були потрібні гроші. Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - заявила Вовк.

Ангеліна Вовк АіФ

За словами ведучої, вона не піде на концерт Ротару і не буде їй аплодувати:

"Але повинна бути і совість. Вона повинна підказувати. Я ось, наприклад, не піду на концерт Ротару. Хоча я її дуже любила за радянських часів. Не буду їй аплодувати. У людини повинна бути життєва позиція. Чесна, принципова. Адже вона ж приїжджає сюди і посміхається всім. Вийде на сцену - не буде ж говорити: а, які ви погані. Скаже: як я вас люблю, які ви хороші. Ну, тоді і вести себе треба по-іншому по відношенню до нашої країни".

Софія Ротару Газета.Ру

Відзначимо, що в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року-2018" в Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

До цього Ротару брала участь більш ніж в 40 церемоніях вручення російської премії. Вона не відмовилася від виступу навіть в 2014 році, коли відносини між Україною і РФ сильно погіршилися.

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