Нацвідбір на Євробачення-2020: хто виступить у першому півфіналі 8 лютого

Нещодавно в Україні назвали імена всіх учасників Національного відбору на Євробачення 2020. Так, за право представляти Україну на конкурсі змагатимуться 16 виконавців.

Сьогодні ж, 22 січня, організатори Нацвідбору провели жеребкування, за допомогою якого було визначено порядок виступів учасників у першому і другому півфіналах.

Судді Нацвідбору на Євробачення в 2019 році фото: ukrinform.ua

При цьому головними претендентами на перемогу експерти поки називають Jerry Heil і Katya Chilly. На думку музичних критиків, Jerry Heil віддадуть свої голоси глядачі, а Katya Chilly стане фаворитом журі. Їх обох ми побачимо вже в першому півфіналі Нацвідбору. Хто ще і з якими піснями виступить на конкурсі 8 лютого, розповість OBOZREVATEL.

1. Група [O]

Учасники української інді-поп-групи [O] є володарями премії "Хіт року" за версією KissFM, двічі фіналістами APPS Music & SZIGET, призерами в номінації "Свіжа кров" Jagermeister Music Awards, учасниками понад 20 музичних фестивалів, таких як Koktebel Jazz Fest , "Білі ночі", Atlas Weekend, Waves Vienna і інших. [O] виступлять в Нацвідборі з піснею "Там, куди я йду", написаною спеціально для конкурсу.

2. Jerry Heil

Юна українська виконавиця, автор і композитор Jerry Heil – "Відкриття року" за версією журналу Viva, "Прорив року" за версією премії Jager Music Awards, а також номінант на престижну музичну премію YUNA 2020 в категоріях "Краща виконавиця", "Відкриття року", "Найкраща пісня". Її хіт "Охорона, отмєна" набрав 14 мільйонів переглядів на YouTube і утримує лідерські позиції в iTunes. Jerry Heil виступить в Нацвідборі з піснею Vegan, яку вона поки що не презентувала.

3. Katya Chilly

Katya Chilly – відома українська співачка, музикант і композитор. У її творчості – п'ять альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше 40 сольних концертів у Великобританії, понад тисячу – в Україні. Є хедлайнером багатьох музичних фестивалів. Пісню для Євробаченя 2020 Katya Chilly поки не представила.

4. Марина Круть

Співачка і бандуристка Марина Круть розпочала свою музичну кар'єру 15 років тому. Вона працює в унікальному стилі, об'єднуючи старовинний інструмент, електронний саунд і самобутній вокал. Марина Круть часто представляє Україну на різних фестивалях. В Нацвідборі артистка виступить з піснею "99", яку поки що не представила.

5. GO-A

Група GO-A об'єднує український вокал, африканські барабани, танцювальні біти і потужний звук гітари. Брали участь у фестивалях "Джаз Коктебель", "Гогольфест" та інших, виступають з українською музикою за кордоном. У Нацвідборі вони виступлять з піснею "Соловей".

6. CLOUDLESS

Бойз-бенд CLOUDLESS став відомий в 2017 році завдяки хіту "Між світамі", який став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу. CLOUDLESS вже представили сингл Drown Me Down – "пісню чемпіонів", з якою виступлять у Нацвідборі.

7. GIO

GIO – молодий музикант жанру pop-music, автор і композитор. Був учасником шоу "Х-фактор" і "Голос країни", виступав з оркестром Lords of The Sound. Восени GIO представив свою першу англомовну пісню Feeling so Lost, яку він виконає в Нацвідборі.

8. Assol

Assol, або Катя Гуменюк, ще в 5 років підкорила український шоу-бізнес. У віці 7 років вона випустила свій перший альбом "Алые паруса". Відома також як півфіналістка шоу "Голос країни". Assol виступить у Нацвідборі з піснею Save it, яку поки не представила. "Вона про те, як важливо берегти планету, де ми живемо, охороняти природу, почати діяти з самого себе", – так описала співачка свою пісню в Інстаграм.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео перших учасників "Євробачення-2020": на даний момент з учасниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія та Кіпр.

