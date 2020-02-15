Нацвідбір на Євробачення-2020: хто пройшов до фіналу

У суботу, 16 лютого відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. У фінал пройшла група Thorchi (16 балів), співаки Khayat (14 балів) і Девід Аксельрод (11 балів).

OBOZREVATEL розповість, як розподілилися голоси. Першими стали відомі оцінки суддів: GARNA - 1 бал, Сашко Порядінській - 2, Fo Sho - 3, Еліна Іващенко - 4, MOONZOO feat. FMF Sure - 5, Девід Аксельрод - 6, Khayat - 7, Tvorchi - 8.

Однак фіналіст визначався за підсумками глядацького голосування. Згідно з правилами конкурсу, саме голоси глядачів вважалися пріоритетними. Глядачі віддали свої симпатії таким чином: GARNA - 1 бал, MOONZOO feat. FMF Sure, Fo Sho - 3, Еліна Іващенко - 4, Аксельрод - 5, Сашко Порядінській - 6, Khayat - 7, Tvorchi - 8.

Таким чином Tvorchi набрали максимум балів - 16.

Підсумкові результати Скрін з відео

Нагадаємо, що згідно з результатами першого Нацвідбору з учасниками другого півфіналу поборються KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

Фото: 24tv.ua

Відзначимо, що грандіозний фінал відбудеться вже 22 лютого, де шестеро учасників поборються за поїздку в Нідерланди, де 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня – грандфінал Євробачення 2020.

Читайте всі подробиці другого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

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