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28 вересня • оновлено в 18:36
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Дістала згорток з білизни: зірка "Щасливі разом" потрапила в кокаїновий скандал

3.3т Читати матеріал російською

У Росії розгорівся скандал навколо популярної актриси Наталії Бочкарьової, зірки серіалу "Щасливі разом".

Телеканал "Рен.ТВ" повідомив, ніби жінку затримали з наркотиками в білизні, пізніше вона особисто відреагувала на подібну інформацію.

Зокрема, стверджувалося, ніби зірку зупинив наряд поліції через підозрілу поведінку. На запитання, чи має вона при собі наркотики, актриса нібито відповіла ствердно, сказавши, що кокаїн лежить у білизні.

Наталя Бочкарьова - скандал в Росії через наркотики

Наталя Бочкарьова - скандал в Росії через наркотики

instagram / natalia_bochkareva_official

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"За попередніми даними, вона навіть зізналася, що сховала кокаїн в білизні, і сама дістала згорток. За фактом події порушено кримінальну справу. Саму артистку відпущено під підписку про невиїзд. У згортку було 0,69 грама підозрілого порошку, який направили на експертизу", – повідомляли на телеканалі.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

instagram / natalia_bochkareva_official

Ти часом, сама Бочкарьова відповіла, що вся ця інформація є брехнею. "Я вдома з дітьми. Сьогодні субота. Це все хайп", – сказала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Бочкарьова схудла на 60 кілограм за рік без дієт. Пізніше вона розповіла, як вдалося це зробити.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали наркотики чутки
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