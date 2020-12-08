Настя Каменських встановила рекорд на платформі Spotify

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася результатами досягнень на стрім-платформі Spotify. За 2020 рік її треки послухали понад 21 мільйон разів.

Про це знаменитість повідомила на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши обкладинку з даними. На ній також зазначено, що в загальній сумі кількість слухачів її музики склало 3,2 мільйона користувачів стрім-платформи з 92 країн світу. До речі, Spotify підбив підсумки року, що минає в рамках масштабної кампанії Wrapped, і традиційно оприлюднив результати музичних уподобань 2020 року.

"Круто, що з липня потужний музичний гравець Spotify зайшов на ринок України, і в артистів з'явилася ще одна платформа, щоб дарувати слухачам свою творчість. Я щаслива, що мої пісні представлені на Spotify і дарують радість моїм шанувальникам. Дуже вдячна їм за цікавість до моїх треків й такі результати. Це дуже мотивує, надихає творити та створювати ще крутіші музичні роботи", – прокоментувала Каменських.

Шанувальники Насті Каменських привітали співачку в коментарях, залишивши на її адресу чимало теплих слів. Люди назвали виконавицю "королевою української естради".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Настя Каменських (NK) представила кліп на пісню Vibe. Композицію артистка написала у співавторстві зі своїм чоловіком, продюсером і репером Потапом.