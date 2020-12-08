Настя Каменських встановила рекорд на платформі Spotify

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
8,0 т.
Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася результатами досягнень на стрім-платформі Spotify. За 2020 рік її треки послухали понад 21 мільйон разів.

Про це знаменитість повідомила на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши обкладинку з даними. На ній також зазначено, що в загальній сумі кількість слухачів її музики склало 3,2 мільйона користувачів стрім-платформи з 92 країн світу. До речі, Spotify підбив підсумки року, що минає в рамках масштабної кампанії Wrapped, і традиційно оприлюднив результати музичних уподобань 2020 року.

"Круто, що з липня потужний музичний гравець Spotify зайшов на ринок України, і в артистів з'явилася ще одна платформа, щоб дарувати слухачам свою творчість. Я щаслива, що мої пісні представлені на Spotify і дарують радість моїм шанувальникам. Дуже вдячна їм за цікавість до моїх треків й такі результати. Це дуже мотивує, надихає творити та створювати ще крутіші музичні роботи", – прокоментувала Каменських.

Каменських поділилася досягненнями на Spotify

Шанувальники Насті Каменських привітали співачку в коментарях, залишивши на її адресу чимало теплих слів. Люди назвали виконавицю "королевою української естради".

Настя Каменських встановила рекорд на платформі Spotify
Настя Каменських встановила рекорд на платформі Spotify
Настя Каменських встановила рекорд на платформі Spotify
Настя Каменських встановила рекорд на платформі Spotify
Настя Каменських встановила рекорд на платформі Spotify

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Настя Каменських (NK) представила кліп на пісню Vibe. Композицію артистка написала у співавторстві зі своїм чоловіком, продюсером і репером Потапом.

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