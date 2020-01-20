Співачка Настя Каменських вразила самотню зірку Playboy своїм постом в Instagram.
Зірка чоловічих журналів і, зокрема, Playboy Віда Гуєрра залишила коментар під постом української співачки.
Каменських 17 січня опублікувала селфі зі своїм чоловіком Потапом.
"Кохання - це союз двох споріднених душ, двох ідеально підходять людей. Знайди свою любов і ніколи її не втрачай", - написала Каменських до цього селфі.
Love is a union of two soulmates😘 two perfectly matching people❤️ Find your love and never loose it🙏
Віда Гуєрра прийшла в коментарі і поставила піктограмки "сердечко" та "вогонь".
Її коментар вийшов в топи за кількістю лайків.
Як відомо, Віді Гуєррі зараз 45 років і вона незаміжня.
Photographer @trill_imagery ••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• •••• • ••• •••• ••• ••• "People are like stained-glass windows. They sparkle and shine when the sun is out , but when the darkness sets in, their true beauty is revealed only if there is a light from within . "- Elisabeth Kübler-Ross
Photographer @trill_imagery ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••• ••• "Every day you open your eyes is an act of bravery . Every time you swing your feet around to get up is an act of courage . Every internal battle you FIGHT, win or lose is an act of will. Giving up is easy. But to live, I mean truly LIVE your life abundantly ... That's Warrior shit! "-Sanjo Jendayi
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