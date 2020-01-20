Співачка Настя Каменських вразила самотню зірку Playboy своїм постом в Instagram.

Зірка чоловічих журналів і, зокрема, Playboy Віда Гуєрра залишила коментар під постом української співачки.

Каменських 17 січня опублікувала селфі зі своїм чоловіком Потапом.

"Кохання - це союз двох споріднених душ, двох ідеально підходять людей. Знайди свою любов і ніколи її не втрачай", - написала Каменських до цього селфі.

Віда Гуєрра прийшла в коментарі і поставила піктограмки "сердечко" та "вогонь".

Її коментар вийшов в топи за кількістю лайків.

Як відомо, Віді Гуєррі зараз 45 років і вона незаміжня.

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