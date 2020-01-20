Головна Новини
20 січня • оновлено в 15:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Настя Каменських вразила самотню зірку Playboy

572
Читати матеріал російською

Співачка Настя Каменських вразила самотню зірку Playboy своїм постом в Instagram.

Зірка чоловічих журналів і, зокрема, Playboy Віда Гуєрра залишила коментар під постом української співачки.

Новини
"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

Каменських 17 січня опублікувала селфі зі своїм чоловіком Потапом.

"Кохання - це союз двох споріднених душ, двох ідеально підходять людей. Знайди свою любов і ніколи її не втрачай", - написала Каменських до цього селфі.

Love is a union of two soulmates😘 two perfectly matching people❤️ Find your love and never loose it🙏

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Віда Гуєрра прийшла в коментарі і поставила піктограмки "сердечко" та "вогонь".

Її коментар вийшов в топи за кількістю лайків.

Як відомо, Віді Гуєррі зараз 45 років і вона незаміжня.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як Каменських позувала для Playboy.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Настя Каменських (NK)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги