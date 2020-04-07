"Настане день, коли ти все зрозумієш": сестра Фріске звернулася до 7-річного сина співачки

Сестра покійної Жанни Фріске Наталія опублікувала зворушливий пост, в якому звернулася до 7-річного сина співачки.

Так, вона привітала Платона з днем ​​і написала, що сподівається: настане день і він все зрозуміє та возз'єднається з сім'єю мами. Відповідною публікацією Наталя поділилася на своїй сторінці в Instagram, супроводивши її серією архівних фото з хлопчиком.

Наталія Фріске з Платоном Фото: instagram/friske_natalia

"Мій маленький принц, 7 років тому ти з'явився на цей світ, ти прийшов до нас у світле свято Благовіщення. Ми тебе всі дуже чекали. Я пам'ятаю, коли перший раз побачила тебе, коли ти ще сидів у животі у мами, і почула як б'ється твоє серце. Я плакала від щастя. Я хочу тобі побажати, щоб ти був здоровий, щоб у тебе все виходило і щоб тебе оточували тільки добрі та щирі люди. Знай мій улюблений, ми тебе любимо, і дуже на тебе чекаємо. Я вірю, що настане той день, коли ти все зрозумієш, і прийдеш до нас. А ми наберемося терпіння, і будемо тебе чекати ", – написала Наталя.

Наталія Фріске з Платоном Фото: instagram/friske_natalia

Син Жанни Фріске Платон Фото: instagram/friske_natalia

Син Жанни Фріске Фото: instagram / friske_natalia

Син Жанни Фріске Фото: instagram/friske_natalia

Син Жанни Фріске Платон Фото: instagram/friske_natalia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Фріске розлютилася через те, що її порівнюють з її сестрою.

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