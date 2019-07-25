"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт

Російська ведуча і співачка Ольга Бузова заявила, що дасть останній концерт восени.

Відповідне зізнання вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій користувачів мережі, проте мала на увазі артистка не те, про що подумали спочатку хейтери.

Ольга Бузова instagram / buzova86

"Я люблю традиції! Для мене вони дуже важливі, адже вони завжди об'єднують. У нас із вами є своя традиція – зустрічатися на моїх великих сольних виступах у листопаді в Москві. Цьогоріч я вирішила її не псувати. 14 листопада я дам свій останній концерт і вийду на сцену з програмою, з якою три роки тому все почалося – #ПодЗвукіПоцелуев , – заявила Бузова.

За словами співачки, вона вирішила влаштувати концерт там, де все починалося – в центрі Москви. Тому що шанувальники неодноразово просили це зробити.

Бузова з мікрофоном instagram / buzova86

"Я знаю, як ви любите і неодноразово просили мене провести концерт #ПодЗвукіПоцелуев в Москві ще хоча б раз! Я виконую ваше бажання, адже воно для мене закон. За ці три роки ми з вами зробили неможливе, дякую за підтримку і ту любов, яку я відчуваю кожного дня", – додала Бузова.

Таким чином, співачка робить останній концерт "Под звуки поцелуев", а не йде зі сцени. Однак в коментарях у користувачів були змішані почуття на її заяву, так як багато хто не зрозумів, що це вдалий маркетинговий хід.

Одні пораділи що буде концерт, інші засмутилися, що останній. Ну і не обійшлося без третьої групи, яка пораділа, що буде останній концерт.

Бузова в студії instagram / buzova86

"Прям останній? Правда-правда?", "Сподіваюся, не як у Пугачової? Щороку останній концерт. Пішла так пішла, все", "Як це значить останній концерт", "У кожній бочці затичка", "Дебіли, останній вона має на увазі під назвою: під звуки поцілунків. Нікуди Бузова зі сцени не йде", "Який дешевий, побитий pr-хід", "Ура, останній", – написали в коментарях.

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