"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт

Російська ведуча і співачка Ольга Бузова заявила, що дасть останній концерт восени.
Відповідне зізнання вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій користувачів мережі, проте мала на увазі артистка не те, про що подумали спочатку хейтери.
Ольга Бузова
instagram / buzova86
"Я люблю традиції! Для мене вони дуже важливі, адже вони завжди об'єднують. У нас із вами є своя традиція – зустрічатися на моїх великих сольних виступах у листопаді в Москві. Цьогоріч я вирішила її не псувати. 14 листопада я дам свій останній концерт і вийду на сцену з програмою, з якою три роки тому все почалося – #ПодЗвукіПоцелуев , – заявила Бузова.
За словами співачки, вона вирішила влаштувати концерт там, де все починалося – в центрі Москви. Тому що шанувальники неодноразово просили це зробити.
Бузова з мікрофоном
instagram / buzova86
"Я знаю, як ви любите і неодноразово просили мене провести концерт #ПодЗвукіПоцелуев в Москві ще хоча б раз! Я виконую ваше бажання, адже воно для мене закон. За ці три роки ми з вами зробили неможливе, дякую за підтримку і ту любов, яку я відчуваю кожного дня", – додала Бузова.
Таким чином, співачка робить останній концерт "Под звуки поцелуев", а не йде зі сцени. Однак в коментарях у користувачів були змішані почуття на її заяву, так як багато хто не зрозумів, що це вдалий маркетинговий хід.
Одні пораділи що буде концерт, інші засмутилися, що останній. Ну і не обійшлося без третьої групи, яка пораділа, що буде останній концерт.
Бузова в студії
instagram / buzova86
"Прям останній? Правда-правда?", "Сподіваюся, не як у Пугачової? Щороку останній концерт. Пішла так пішла, все", "Як це значить останній концерт", "У кожній бочці затичка", "Дебіли, останній вона має на увазі під назвою: під звуки поцілунків. Нікуди Бузова зі сцени не йде", "Який дешевий, побитий pr-хід", "Ура, останній", – написали в коментарях.
Я люблю традиції! 🥰 Мені вони дуже важливі, адже вони завжди об'єднують ❤У нас з вами є своя традиція - зустрічатися на моїх великих сольних виступах в листопаді в Москві 😘🤗 Цього року я вирішила її не порушувати ... 14 листопада 🎉 я дам свій останній концерт і вийду на сцену з програмою, з якою три роки тому все почалося - # ПодЗвукіПоцелуев 💋 Його я вирішила влаштувати там, де все починалося, там, де ми вперше зустрілися з вами, і співали всі разом хором ... при повному #soldout - в самому центрі Москви, в клубі Известия Холл! Я знаю, як ви любите і неодноразово просили мене провести концерт # ПодЗвукіПоцелуев в Москві ще хоча б раз! Я виконую ваше бажання 😘 адже воно для мене закон ❤️❤️❤️ За ці три роки ми з вами зробили неможливе, спасибі за підтримку і ту любов, яку я відчуваю кожні день 🥰 Зустрічаємося 14 листопада в Известиях 🤤 Ваша, Оля ❤ Посилання на квитки в шапці профілю ⬆⬆⬆ # 14ноябряКонцертБузовой
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