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"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт

2.4т Читати матеріал російською

Російська ведуча і співачка Ольга Бузова заявила, що дасть останній концерт восени.

Відповідне зізнання вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій користувачів мережі, проте мала на увазі артистка не те, про що подумали спочатку хейтери.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram / buzova86

"Я люблю традиції! Для мене вони дуже важливі, адже вони завжди об'єднують. У нас із вами є своя традиція – зустрічатися на моїх великих сольних виступах у листопаді в Москві. Цьогоріч я вирішила її не псувати. 14 листопада я дам свій останній концерт і вийду на сцену з програмою, з якою три роки тому все почалося – #ПодЗвукіПоцелуев , – заявила Бузова.

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За словами співачки, вона вирішила влаштувати концерт там, де все починалося – в центрі Москви. Тому що шанувальники неодноразово просили це зробити.

Бузова з мікрофоном

Бузова з мікрофоном

instagram / buzova86

"Я знаю, як ви любите і неодноразово просили мене провести концерт #ПодЗвукіПоцелуев в Москві ще хоча б раз! Я виконую ваше бажання, адже воно для мене закон. За ці три роки ми з вами зробили неможливе, дякую за підтримку і ту любов, яку я відчуваю кожного дня", – додала Бузова.

Таким чином, співачка робить останній концерт "Под звуки поцелуев", а не йде зі сцени. Однак в коментарях у користувачів були змішані почуття на її заяву, так як багато хто не зрозумів, що це вдалий маркетинговий хід.

Одні пораділи що буде концерт, інші засмутилися, що останній. Ну і не обійшлося без третьої групи, яка пораділа, що буде останній концерт.

Бузова в студії

Бузова в студії

instagram / buzova86

"Прям останній? Правда-правда?", "Сподіваюся, не як у Пугачової? Щороку останній концерт. Пішла так пішла, все", "Як це значить останній концерт", "У кожній бочці затичка", "Дебіли, останній вона має на увазі під назвою: під звуки поцілунків. Нікуди Бузова зі сцени не йде", "Який дешевий, побитий pr-хід", "Ура, останній", – написали в коментарях.

Я люблю традиції! 🥰 Мені вони дуже важливі, адже вони завжди об'єднують ❤У нас з вами є своя традиція - зустрічатися на моїх великих сольних виступах в листопаді в Москві 😘🤗 Цього року я вирішила її не порушувати ... 14 листопада 🎉 я дам свій останній концерт і вийду на сцену з програмою, з якою три роки тому все почалося - # ПодЗвукіПоцелуев 💋 Його я вирішила влаштувати там, де все починалося, там, де ми вперше зустрілися з вами, і співали всі разом хором ... при повному #soldout - в самому центрі Москви, в клубі Известия Холл! Я знаю, як ви любите і неодноразово просили мене провести концерт # ПодЗвукіПоцелуев в Москві ще хоча б раз! Я виконую ваше бажання 😘 адже воно для мене закон ❤️❤️❤️ За ці три роки ми з вами зробили неможливе, спасибі за підтримку і ту любов, яку я відчуваю кожні день 🥰 Зустрічаємося 14 листопада в Известиях 🤤 Ваша, Оля ❤ Посилання на квитки в шапці профілю ⬆⬆⬆ # 14ноябряКонцертБузовой

Публікація від Ольга Бузова (@ buzova86)

"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт
"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт
"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт
"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт
"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт
"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт
"Насправді?" Бузова підірвала мережу заявою про останній концерт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний український співак Макс Барських заявив про завершення кар'єри, тому що хоче приділити час собі.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес концерт музика
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вас гандонов давить по всей Земле.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Свиньи желто-синие, вы гандоны нарвались на уничтодение вас тварей.
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