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"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару

33.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Софія Ротару розбурхала мережу своїм зовнішнім виглядом. Так, артистка прокоментувала свій виступ на фестивалі Atlas Weekend-2019.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що 71-річна зірка дуже дивно розмовляє. Відео опублікували на каналі "Світське життя" в Youtube.

"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару

Скріншот з відео

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"Якщо чесно, то я майже всю ніч не спала. І я зрозуміла чому: глядачі незрівнянні, приймали просто до сліз. Напевно, дуже рідко я виступаю в Києві і тому стільки переживань", - прокоментувала свій виступ Ротару.

"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару

Скріншот з відео

"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару

Скріншот з відео

"Дуже дивно розмовляє, як іноземка", "Як вона прекрасно виглядає! Легенда", "Забула рідну мову? А акцент видає", "А тепер зрозуміло, що під фонограму співає, оскільки забула рідну мову", "Бідна Софія Ротару, вже насилу розмовляє", - пишуть в мережі.

"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару
"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару
"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару
"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару
"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару
"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару

Як раніше писав OBOZREVATEL, музичний критик і екс-суддя "Х-фактор" Сергій Сосєдов розгромив повернення на сцену і творчість української співачки Софії Ротару. За його словами, пісні артистки вже давно заспівані, нового вона нічого створити не може, а своїм успіхом вона зобов'язана чоловікові Анатолію Євдокименко.

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Особи
Софія Ротару Катерина Осадча
Місце
Україна Київ
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Бабке 71 год,чё вы до нее доебались?!
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hunt andres
hunt andres
Для начала, дремучим каклоидам, Ротару - молдаванка/румынка. О какой ридной речи вы гуторите?
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Grich Lara
Grich Lara
Манкурти вічно живі,що їм Батьківщина,їм гроші подавай,і Софія, в такому віці вся наколена ботоксом їм подобається,і вона приїхала в Україну розмовляти російською,стидоття людське,це так,якби я приїхала на батьківщину і почала давати інтерв'ю англійською,німецькою,турецькою чи італійською,аби тільки не українською,оце то українська артистка,вона нею і ніколи не була, просто трохи співала українською,а так вона вся «советская» була,так і залишилась
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hunt andres
hunt andres
Grich Lara, Дура ты селюковая.
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