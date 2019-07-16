"Насилу розмовляє": мережу вразила зовнішність Ротару

Українська співачка Софія Ротару розбурхала мережу своїм зовнішнім виглядом. Так, артистка прокоментувала свій виступ на фестивалі Atlas Weekend-2019.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що 71-річна зірка дуже дивно розмовляє. Відео опублікували на каналі "Світське життя" в Youtube.

Скріншот з відео

"Якщо чесно, то я майже всю ніч не спала. І я зрозуміла чому: глядачі незрівнянні, приймали просто до сліз. Напевно, дуже рідко я виступаю в Києві і тому стільки переживань", - прокоментувала свій виступ Ротару.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Дуже дивно розмовляє, як іноземка", "Як вона прекрасно виглядає! Легенда", "Забула рідну мову? А акцент видає", "А тепер зрозуміло, що під фонограму співає, оскільки забула рідну мову", "Бідна Софія Ротару, вже насилу розмовляє", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, музичний критик і екс-суддя "Х-фактор" Сергій Сосєдов розгромив повернення на сцену і творчість української співачки Софії Ротару. За його словами, пісні артистки вже давно заспівані, нового вона нічого створити не може, а своїм успіхом вона зобов'язана чоловікові Анатолію Євдокименко.

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