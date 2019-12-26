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26 грудня • оновлено в 23:09
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"Наша мама, наше серце!" Відомий актор зворушливо згадав про Галину Волчек: Глядачі аплодували стоячи

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Народний артист Росії Сергій Гармаш повідомив про смерть художньої керівниці театру "Современник" Галини Волчек прямо після вистави.

Після закінчення на сцену опустилася чорна завіса, а актор вибачився перед публікою, що артисти не можуть вийти на уклін (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Під час вистави сьогодні померла Галина Борисівна Волчек, наша художня керівниця, наша учителька, наша мама, наше серце, серце цього будинку, цього колективу. Давайте просто хвилину помовчимо, зрозумійте нас, будь ласка", – сказав Гармаш.

Сергій Гармаш повідомив про смерть Галини Волчек

Сергій Гармаш повідомив про смерть Галини Волчек

Кадр з відео

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З'явилося останнє фото і відео померлої актриси Галини Волчек на публіці

Після слів актора, глядачі встали з місць і схилили голови на знак пам'яті про легендарну артистку. Після оголошення артиста, присутні в залі аплодували стоячи.

Як відомо, на сцені "Современника" Волчек поставила понад тридцять вистав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки і мер Москви масово відреагували на новину про смерть Волчек. Її родичам висловили співчуття, і згадали, якою людиною вона була.

Галина Волчек

Галина Волчек

РІА Новини

Галина Волчек народилася 19 грудня 1933 року в Москві. Радянська і російська актриса театру і кіно, театральна режисерка, педагогиня була також художньою керівницею Московського театру "Современник" (з 1989 року).

Чим хворіла останнім часом легендарна актриса, можна прочитати в нашому матеріалі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Сергій Гармаш
Місце
Росія Москва
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