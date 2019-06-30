"Наш день": Лобода показала фото з весілля

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла до Росії, пояснила фанатам, на яке весілля їхала 27 червня.

Заміж вийшла її рідна сестра, 28-річна Ксенія. Лобода опублікувала спільний знімок на своїй сторінці в Instagram.

"Наш день. Мої дівчатка", – зворушливо підписала співачка під знімком, на якому позує з нареченою і матір'ю Наталією.

На захід Лобода вибрала коротку чорну сукню без бретелей, а образ доповнила прикрасами. Шанувальники в коментарях помітили, що сестри і мама дуже схожі.

"Так схожі", "Всі красуні, але наречену не варто перевищувати", "Дуже красиві", "У Лободи шевелюра виглядає, ніби це перука", – прокоментували під знімком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода народила доньку від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілль Ліндеманн використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію дочки.

27 червня Лобода опублікувала фото з дочкою, підписавши, що їде на весілля і пора виходити заміж. Це породило багато підозр, що саме вона є винуватицею торжества.

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