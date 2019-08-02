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"Народжувати зібралися": молоду дружину Цекало запідозрили у вагітності

1.4т Читати матеріал російською

Російського шоумена і продюсера Олександра Цекало та його молоду дружину Дарину Ервін запідозрили в тому, що вони чекають дитину.

Пару помітили в центрі планування сім'ї — клінічному госпіталі "Лапіно". Про це повідомляють у Telegram-каналі YOBAJUR.

Цекало і Ервін

Цекало і Ервін

eg.ru

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"Щодо Цекало і його нової пасії. Сьогодні вдень бачила їх у "Лапіно". Мабуть, народжувати зібралися чи планують. Якось-так, але до клінік уже ходять", — йдеться в повідомленні.

"Народжувати зібралися": молоду дружину Цекало запідозрили у вагітності

spletnik.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекало раніше неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Згодом артист зізнався, що планує будувати сім'ю з 27-річною Дариною.

Раніше він був одружений із сестрою співачки Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року.

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Особа
Олександр Цекало
Місце
Росія
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