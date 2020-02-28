Наречена "Холостяка" вразила пікантним фото в білизні

Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-9" і наречена Микити Добриніна Дарина Квіткова поділилася пікантним фото.

Так, відповідний знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні білого кольору.

Дарина Квіткова та Микита Добринін Фото: instagram/kvittkova

Дарина Квіткова у відвертій білизні Фото: instagram/kvittkova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Квіткової. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Дарини Квіткової, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Дарина Квіткова в пікантній фотосесії Фото: instagram/kvittkova

Дарина Квіткова сексуально позує на камеру Фото: instagram/kvittkova

Дарина Квіткова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/kvittkova

Дарина Квіткова повністю гола Фото: instagram/kvittkova

Спокуслива Дарина Квіткова Фото: instagram/kvittkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця проєкту "Холостяк-9" Дарина Квіткова прокоментувала чутки про свою вагітність.

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