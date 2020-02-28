Наречена "Холостяка" вразила пікантним фото в білизні

Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-9" і наречена Микити Добриніна Дарина Квіткова поділилася пікантним фото.
Так, відповідний знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні білого кольору.
Дарина Квіткова та Микита Добринін
Фото: instagram/kvittkova
Дарина Квіткова у відвертій білизні
Фото: instagram/kvittkova
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Квіткової. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Дарини Квіткової, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.
Дарина Квіткова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/kvittkova
Дарина Квіткова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kvittkova
Дарина Квіткова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/kvittkova
Дарина Квіткова повністю гола
Фото: instagram/kvittkova
Спокуслива Дарина Квіткова
Фото: instagram/kvittkova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця проєкту "Холостяк-9" Дарина Квіткова прокоментувала чутки про свою вагітність.
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