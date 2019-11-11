Депутатка від "Слуги народу" засвітила яскраве взуття в Раді: мережа у захваті

Народна депутатка від президентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк з'явилася на засіданні Верховної Ради в яскравому взутті.

Фотографією модних ботильйонів політикині поділився у своєму Facebook фотограф Ян Доброносов.

Олена Шуляк Україна молода

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У коментарях користувачі відразу ж почали коментувати взуття Шуляк. Так, хтось оцінив модний вибір, інші ж, навпаки, розкритикували нардепку:

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Показово, що до модних образів Шуляк вже неодноразово була прикута увага громадськості. Наприклад, раніше журналістка Анна Стешенко публікувала фото Олени, зроблені також у Верховній Раді. Головним акцентом світлин стала культова сумка Chanel Jumbo в найбільшому розмірі, вартість якої складає понад 7 тис. доларів.

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