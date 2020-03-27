Напівоголена зірка з РФ вразила спокусливою фігурою. Фото

Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером. Відповідний знімок Кошкіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
"Знайшла в магазині трошки туалетного паперу. До самоізоляції готова. Фух", – з іронією написала актриса.
Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Шанувальники оцінили гумор Кошкіної, а також прийшли в захват від її фігури.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Яна Кошкіна в пікантній фотосесії
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна оголила груди
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна повністю гола
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкіна сексуально позує на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Спокуслива Яна Кошкіна
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська балерина Анастасія Волочкова засвітила пишні груди на пікантному знімку.
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