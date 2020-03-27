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27 березня • оновлено в 04:42
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Напівоголена зірка з РФ вразила спокусливою фігурою. Фото

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Відома російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала напівголою, прикривши інтимні частини тіла туалетним папером. Відповідний знімок Кошкіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Яна Кошкіна

Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Знайшла в магазині трошки туалетного паперу. До самоізоляції готова. Фух", – з іронією написала актриса.

Спокуслива Яна Кошкіна

Спокуслива Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Шанувальники оцінили гумор Кошкіної, а також прийшли в захват від її фігури.

Напівоголена зірка з РФ вразила спокусливою фігурою. Фото
Напівоголена зірка з РФ вразила спокусливою фігурою. Фото
Напівоголена зірка з РФ вразила спокусливою фігурою. Фото
Напівоголена зірка з РФ вразила спокусливою фігурою. Фото
Напівоголена зірка з РФ вразила спокусливою фігурою. Фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Яни Кошкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Яна Кошкіна в пікантній фотосесії

Яна Кошкіна в пікантній фотосесії

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна оголила груди

Яна Кошкіна оголила груди

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна повністю гола

Яна Кошкіна повністю гола

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру

Яна Кошкіна сексуально позує на камеру

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Спокуслива Яна Кошкіна

Спокуслива Яна Кошкіна

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська балерина Анастасія Волочкова засвітила пишні груди на пікантному знімку.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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