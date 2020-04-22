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22 квітня • оновлено в 23:49
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Напівголий Тарзан звернувся до хейтерів через Корольову

2.1т
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Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд у країну, Сергій Глушко (Тарзан) звернувся до недоброзичливців. Він назвав їх убогими, а також заявив, що "посміхається у відповідь".

Про це Тарзан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мені вас шкода!" Напівголий Тарзан звернувся до хейтерів через Корольову

instagram.com/tarzan___official

"Трохи більше місяця пройшло, а для мене це було, як вчора. Спасибі ще раз усім, хто розділив зі мною ці щасливі миті! Це реально було круто! Купа інфузорій повилазила від злості-заздрості. Досі собі п*кани рвуть і від злоби готові луснути. Це показово в наш "перевернутий час". Не нормально, звичайно, потворно, але факт. Вкотре переконуюся... Чим успішніший виступ, тим більше злості. Не можуть, убогі, пробачити мені, що мене любить найпрекрасніша русалка країни... Заздрість – страшна справа. А головне, не розуміють ці бідолахи, що тільки зміцнюють моє "я" цим, і накладають на себе руки. Я прощаю їх усіх... Я посміхаюся у відповідь. Мені вас шкода. І я вітаю всіх, хто радіє зі мною моїм радощам! Здоров'я і радості всім!" – написав артист.

"Мені вас шкода!" Напівголий Тарзан звернувся до хейтерів через Корольову

instagram.com/tarzan___official

"Мені вас шкода!" Напівголий Тарзан звернувся до хейтерів через Корольову

instagram.com/tarzan___official

"Мені вас шкода!" Напівголий Тарзан звернувся до хейтерів через Корольову

instagram.com/tarzan___official

Трохи більше місяця пройшло, а для мене це було як вчера.Спасібо ще раз всім, хто розділив зі мною ці щасливі миті! Це реально було круто! Купа інфузорій повилазило від злості-заздрості))) до сих пір собі пукає рвуть і від злості готові лопнути))))) 😄😄😄 Це показово в наше "перевернуте час". Чи не нормально, звичайно, потворно, але факт.Ко орий раз переконуюся .... Чим успішніше виступ, тим більше г ... і злоби .. Не можуть, убогі, пробачити мені, що мене любить найпрекрасніша русалка країни ... . Заздрість - страшне дело. головне, не розуміють ці бідолахи, що тільки зміцнюють моє "я" цим, і накладають на себе руки. Я прощаю їх усіх .... Я посміхаюся в ответ.Мне вас шкода. І я вітаю всіх, хто радіє зі мною моїм радощам! Здоров'я і радості всім! ..... "сміх і радість ми приносимо людям" 😃😃😃 # тарзан # тарзаншоу

Публікація від Сергій Глушко (Тарзан) (@tarzan___official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Глушко (Тарзан) влаштував голі танці зі сторонньою жінкою на очах у своєї дружини, співачки Наташі Корольової.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особи
Наташа Корольова Сергій Глушко (Тарзан)
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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