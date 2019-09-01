Напівголі Добринін та Квіткова показали гаряче фото

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін показав гаряче фото зі своєю коханою Дашею Квітковою.

Відповідний кадр, на якому парочка показує татуювання в одній лише спідній білизні, він опублікував на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

"Любов – не конкуренція, не змагання, не взаємовигідний обмін та не купівля-продаж. Так що, якщо ти, зробивши людині добро, тут же чекаєш від неї того ж, ти точно не тією дорогою йдеш. Коли людина любить, її вчинки йдуть від серця, без очікування чогось натомість. Це те, чому ми вчимося та до чого прагнемо", – підписав Добринін.

Він додав, що вони з Квітковою намагаються спробувати щось нове разом, особливо якщо хтось із них виходить за рамки своєї зони комфорту.

"Тільки так можна побороти свій страх і забобони, а це зближує. Самі уважні відразу помітили в сторіз, тиждень тому ми зробили собі тату. У Даші вже було кілька, а ось я особливого не хотів собі набивати, але періодично замислювався. Шукав привід, потім кращий напис... У підсумку в один із днів я зважився відразу на два татуювання. І задоволений, адже якщо хочеться, потрібно робити. Так я у всьому", – підсумував Добринін.

Шанувальники бурхливо відреагували на такий відвертий кадр. Багато хто порадив парочці одружитися і завести дітей, а не демонструвати інтимні фото.

"Краще одружитися і порадувати поповненням в сім'ї! А тату та інтимні фотки, як дитячий садок", "Відмінна закохана пара. Добре виглядаєте разом. Щастя і кохання", "Крута фотка", "Неймовірні", "Гарна пара", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску у фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата стали вередувати. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздягнув учасниць.

У результаті головний герой відправив Лілію додому, а Даші одягнув на палець знакову каблучку. Вибір Добриніна викликав ажіотаж у мережі. Користувачі помітили важливий нюанс: Даша прийшла на фінальну церемонію у білій сукні, а Лілія — у чорній. Через це шанувальники шоу порахували, що вибір був відомий заздалегідь.

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