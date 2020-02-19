Напівгола Тодоренко блиснула фігурою на елітному курорті

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками черговими відвертими фото, які вона зробила на Мальдівських островах.
Так, артистка позувала в купальнику. Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Регіна Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
Зараз артистка разом зі своїм сином відпочиває на Мальдівах. Вона часто публікує досить відверті знімки.
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.
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