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19 лютого • оновлено в 18:34
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Напівгола Тодоренко блиснула фігурою на елітному курорті

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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками черговими відвертими фото, які вона зробила на Мальдівських островах.

Так, артистка позувала в купальнику. Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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"Навіщо так натягувати труси?" Фанатів обурило фото Тодоренко в купальнику

Зараз артистка разом зі своїм сином відпочиває на Мальдівах. Вона часто публікує досить відверті знімки.

Напівгола Тодоренко блиснула фігурою на елітному курорті

instagram.com/reginatodorenko

Напівгола Тодоренко блиснула фігурою на елітному курорті

instagram.com/reginatodorenko

Напівгола Тодоренко блиснула фігурою на елітному курорті

instagram.com/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Регіна Тодоренко
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Кто работает, тот отдыхает. Кто не работаает - тот нацист факельные шествия марширует.
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