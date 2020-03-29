Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодий копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками відвертими фото.
Так, на одному з них зірка позувала в леопардовому купальнику, повністю оголивши груди. А на іншому кадрі вона продемонструвала підтягнуту "п'яту точку". Відповідні знімки Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Демі Роуз
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз показала голі груди
Фото: instagram/demirose
"З днем народження мене. І хочу сказати коронавірусу: забирайся! Дякую за всю підтримку. Я люблю вас, хлопці", – написала модель.
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirose
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Роуз і засипали її компліментами.
"Гаряча", "Виглядаєш як завжди чудово", "З днем народження, лялечка", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Демі Роуз у відвертому купальнику
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз оголила пишні груди
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirose
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.
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