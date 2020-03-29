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29 березня • оновлено в 11:01
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Напівгола Демі Роуз засвітила величезні груди: відверті фото

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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодий копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками відвертими фото.

Так, на одному з них зірка позувала в леопардовому купальнику, повністю оголивши груди. А на іншому кадрі вона продемонструвала підтягнуту "п'яту точку". Відповідні знімки Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз показала голі груди

Демі Роуз показала голі груди

Фото: instagram/demirose

"З днем народження мене. І хочу сказати коронавірусу: забирайся! Дякую за всю підтримку. Я люблю вас, хлопці", – написала модель.

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirose

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Роуз і засипали її компліментами.

"Гаряча", "Виглядаєш як завжди чудово", "З днем народження, лялечка", – написали люди.

Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян засвітила величезні груди: відверті фото
Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян засвітила величезні груди: відверті фото
Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян засвітила величезні груди: відверті фото

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Демі Роуз у відвертому купальнику

Демі Роуз у відвертому купальнику

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз оголила пишні груди

Демі Роуз оголила пишні груди

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirose

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Демі Роуз
Теги
шоу-бизнес шоу
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