Головний герой романтичного шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк нарешті зробив свій вибір, вручивши каблучку одній дівчині. Обраницею чоловіка стала гімнастка Даша Ульянова, яка з першої вечірки завоювала увагу пілота та власника льотної школи в США.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL публікує найвідвертіші фото Даші, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

Макс Михайлюк і Даша Ульянова Фото: instagram/spromojna

23-річна Даша Ульянова родом з Кривого Рогу, вона є майстром спорту з художньої гімнастики. Дівчина закінчила Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського за спеціальністю – акторська майстерність драматичного театру та кіно. Але пов'язувати своє майбутнє з цією професією Даша не захотіла, тому зараз вона працює в студії елегантного спорту тренером зі стретчингу.

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

У Даші відмінна фігура і вона не упускає можливості показати підписникам спортивне тіло і довгі ноги.

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

У своєму Instagram переможниця "Холостяк-10" показує розтяжку, ділитися фотографіями з відпочинку і залаштунковими кадрами шоу.

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова та Макс Михайлюк Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 22 травня, о 19:00 на СТБ відбувся фінал романтичного шоу "Холостяк-10". Головний герой Макс Михайлюк відправився на останні побачення в рамках реаліті, і в результаті вибрав Дашу Ульянову.

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