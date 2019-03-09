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Найстарша жителька планети в 116 років потрапила до книги рекордів Гіннеса

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Японка Кейн Танака у віці 116 років потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найстаріша людина на планеті з нині живих.

За даними The Guardian, жінка народилася 2 січня 1903 року, а зараз проживає на південному заході Японії в місті Фукуока.

Уточнюється, що японка щодня встає о шостій ранку і займається математикою. Вона любить грати в настільну гру "Отелло". Танака була сьомою з восьми дітей в сім'ї.

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Найстарша жителька планети в 116 років потрапила до книги рекордів Гіннеса

theguardian / АР

У молодості, в 1922 році, вона вийшла заміж за Хідео Танака. Від шлюбу у них народилося четверо дітей, а ще одного пара усиновила.

Зараз жінка живе в будинку для літніх людей. Кейн Танака залишилося шість років, щоб наздогнати найстарішу жительку планети Жанну Луїзу Кальмент, яка прожила 122 роки.

Найстарша жителька планети в 116 років потрапила до книги рекордів Гіннеса

guinnessworldrecords.com

Як повідомляє OBOZREVATEL, до Танака найстарішою жінкою планети вважалася японка Тійо Міяко. Жінка померла в 117 років. Вона вела свій кулінарний блог на Youtube близько двох років.

Міяко любила поговорити, була неймовірно доброю і терплячою. Вона захоплювалася каліграфією і любила смачно поїсти. Жінка підкорила користувачів своєю безпосередністю, простотою і незвичайними рецептами індійської кухні.

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Місце
Японія
Тег
Книга рекордів Гіннеса
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