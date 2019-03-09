Найстарша жителька планети в 116 років потрапила до книги рекордів Гіннеса

Японка Кейн Танака у віці 116 років потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найстаріша людина на планеті з нині живих.

За даними The Guardian, жінка народилася 2 січня 1903 року, а зараз проживає на південному заході Японії в місті Фукуока.

Уточнюється, що японка щодня встає о шостій ранку і займається математикою. Вона любить грати в настільну гру "Отелло". Танака була сьомою з восьми дітей в сім'ї.

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theguardian / АР

У молодості, в 1922 році, вона вийшла заміж за Хідео Танака. Від шлюбу у них народилося четверо дітей, а ще одного пара усиновила.

Зараз жінка живе в будинку для літніх людей. Кейн Танака залишилося шість років, щоб наздогнати найстарішу жительку планети Жанну Луїзу Кальмент, яка прожила 122 роки.

guinnessworldrecords.com

Як повідомляє OBOZREVATEL, до Танака найстарішою жінкою планети вважалася японка Тійо Міяко. Жінка померла в 117 років. Вона вела свій кулінарний блог на Youtube близько двох років.

Міяко любила поговорити, була неймовірно доброю і терплячою. Вона захоплювалася каліграфією і любила смачно поїсти. Жінка підкорила користувачів своєю безпосередністю, простотою і незвичайними рецептами індійської кухні.

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