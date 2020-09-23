Найстаріша жінка світу вкотре встановила рекорд довголіття

Найстаріша жінка світу Кане Танака офіційно стала найстарішою жителькою Японії в історії. 19 вересня їй виповнилося 117 років і 261 день.

До цього японський рекорд довголіття належав Набі Тадзіма, яка померла в квітні 2018 року у віці 117 років і 260 днів, пише японська інформагенція Kyodo News.

Танаку ще у 2018 році внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу жительку планети, коли їй було 116 років. Свій черговий рекорд Танака відсвяткувала у футболці з принтом свого обличчя і з пляшкою кока-коли – її улюбленим напоєм.

Танака живе в будинку для людей похилого віку в місті Фукуока і давно не зустрічалася з рідними через карантинні обмеження. За словами її 60-річного онука, вона здорова і насолоджується життям.

"Навіть під час пандемії коронавірусу моя бабуся почувається добре і, схоже, насолоджується кожним днем життя. А ми як сім’я тішимося й пишаємося її новим рекордом", — розповів Ейдзі Танака.

Відзначимо, Кане Танака народилася 2 січня 1903 року. Її дату народження підтверджують численні документальні свідчення. Світовий рекорд довголіття належить Жанні Кальман з Франції, яка померла в 1997 році у віці 122 років і 164 днів, однак дослідники мають сумніви щодо її віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії помер найстаріший чоловік у світі. У березні 2020 року Боб Вейтон відсвяткував свій 112-й день народження.