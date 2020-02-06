Найстаріша після Дугласа: як виглядає головна актриса-довгожителька на Землі

5 лютого помер відомий американський актор "золотої епохи Голлівуду" Кірк Дуглас. Чоловік був найстарішим актором в світі. Тепер головною артисткою-довгожителькою є Бетті Уайт.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає 98-річна актриса.

biography-life.ru

Бетті Меріон Уайт народилася 17 січня 1922. Вона є американською актрисою, комедіанткою і телеведучою, найбільш відомою за своїми ролями в телесеріалі "Золоті дівчатка".

biography-life.ru

biography-life.ru

wikipedia.org

wikipedia.org

З 2010 по 2015 рік Уайт грала роль Елкі Островскі в ситкомі "Красуні в Клівленді" за яку отримала дві "Премії Гільдії кіноакторів США". Вона також випустила кілька книг за період своєї кар'єри.

Сплетник

За свою телевізійну кар'єру актриса удостоїлася шести премій "Еммі" і двадцять три рази була номінована на нагороду. Вона - єдина актриса, яка перемогла у всіх можливих комедійних номінаціях премії.

wikipedia.org

У травні 2010 року Бетті Уайт стала найстаршою людиною, яка стала ведучою знаменитого шоу "Суботнім вечором в прямому ефірі".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський актор, музикант і модель Гаррі Хейнс, відомий за серіалом "Американська історія жахів", помер у віці 27 років.

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