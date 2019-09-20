"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ

Популярний російський репер Oxxxymiron виступив із промовою проти судової системи Російської Федерації. Так, він провів літературні читання "Сядь за текст", в яких взяли участь безліч зірок з РФ.

Під час читань артисти, журналісти та актори зачитували рядки з різних класичних творів, а судді, які весь час залишалися у тіні, виносили їм вироки.

Oxxxymiron Скріншот із відео

Так, у читаннях взяли участь Олександр Петров, Микита Кукушкін, Олександр Горчілін і Олександр Паль, Михайло Ідов, репери Баста і Леван Горозія (L'One), лідер "ДДТ" Юрій Шевчук, Шура і Льова (Бі-2), комік Ілля Соболєв і журналіст Леонід Парфьонов.

Зазначимо, що "кімната", в якій відбувалася дія, повністю копіює кімнату фігуранта "московської справи" Єгора Жукова. Під час читань чоловіки у формі виносять з неї предмети меблів і зривають шпалери. В результаті вона перетворюється на тюремну камеру.

Oxxxymiron Скріншот із відео

Настасья Самбурська Скріншот із відео

L'One Скріншот із відео

Леонід Парфьонов Скріншот із відео

Льова (Бі-2) Скріншот із відео

Ілля Соболєв Скріншот із відео

Юрій Шевчук Скріншот із відео

Баста Скріншот із відео

В кінці читань Оксімірон висловився про Павла Устинова, якого засудили на 3,5 роки колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на бійця Росгвардії на акції протесту, а також про інших політв'язнів, які отримали терміни за висловлювання або відвідування мирних мітингів.

"Застосування закону не може бути вибірковим. Але точно так само не може бути вибірковою і солідарність. Справа Павла Устинова – частина "московської справи". Просто Павлу хоча б пощастило, що у нього є медійна підтримка. Інші фігуранти "московської справи", менш публічні, вже отримали терміни. І поки не почався резонанс щодо Устинова, на це майже ніхто не звернув уваги", – заявив артист.

У мережі перформанс викликав захват. Менш ніж за добу відео набрало майже 500 тис. переглядів і сотні коментарів.

"Найкращий батл Оксімірона", "Свободу всім в'язням совісті та політв'язням!", "Навіть з'явилося відчуття, що майбутнє у країни є і воно може бути хорошим", "Не все втрачено. Дякую вам всім", "Це круто. Люди, ви всі щойно підписали смертний вирок цьому режиму", – пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські зірки влаштували у соцмережах акцію на підтримку актора Павла Устинова. За нього заступилися Ксенія Собчак, Крістіна Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.

До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост із приводу свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи у діях силових структур.

18 вересня у Москві, біля адміністрації президента РФ, почався масовий пікет на підтримку актора.

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