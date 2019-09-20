"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ

Популярний російський репер Oxxxymiron виступив із промовою проти судової системи Російської Федерації. Так, він провів літературні читання "Сядь за текст", в яких взяли участь безліч зірок з РФ.
Під час читань артисти, журналісти та актори зачитували рядки з різних класичних творів, а судді, які весь час залишалися у тіні, виносили їм вироки.
Oxxxymiron
Скріншот із відео
Так, у читаннях взяли участь Олександр Петров, Микита Кукушкін, Олександр Горчілін і Олександр Паль, Михайло Ідов, репери Баста і Леван Горозія (L'One), лідер "ДДТ" Юрій Шевчук, Шура і Льова (Бі-2), комік Ілля Соболєв і журналіст Леонід Парфьонов.
Зазначимо, що "кімната", в якій відбувалася дія, повністю копіює кімнату фігуранта "московської справи" Єгора Жукова. Під час читань чоловіки у формі виносять з неї предмети меблів і зривають шпалери. В результаті вона перетворюється на тюремну камеру.
Oxxxymiron
Скріншот із відео
Настасья Самбурська
Скріншот із відео
L'One
Скріншот із відео
Леонід Парфьонов
Скріншот із відео
Льова (Бі-2)
Скріншот із відео
Ілля Соболєв
Скріншот із відео
Юрій Шевчук
Скріншот із відео
Баста
Скріншот із відео
В кінці читань Оксімірон висловився про Павла Устинова, якого засудили на 3,5 роки колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на бійця Росгвардії на акції протесту, а також про інших політв'язнів, які отримали терміни за висловлювання або відвідування мирних мітингів.
"Застосування закону не може бути вибірковим. Але точно так само не може бути вибірковою і солідарність. Справа Павла Устинова – частина "московської справи". Просто Павлу хоча б пощастило, що у нього є медійна підтримка. Інші фігуранти "московської справи", менш публічні, вже отримали терміни. І поки не почався резонанс щодо Устинова, на це майже ніхто не звернув уваги", – заявив артист.
У мережі перформанс викликав захват. Менш ніж за добу відео набрало майже 500 тис. переглядів і сотні коментарів.
"Найкращий батл Оксімірона", "Свободу всім в'язням совісті та політв'язням!", "Навіть з'явилося відчуття, що майбутнє у країни є і воно може бути хорошим", "Не все втрачено. Дякую вам всім", "Це круто. Люди, ви всі щойно підписали смертний вирок цьому режиму", – пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, російські зірки влаштували у соцмережах акцію на підтримку актора Павла Устинова. За нього заступилися Ксенія Собчак, Крістіна Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.
До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост із приводу свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи у діях силових структур.
18 вересня у Москві, біля адміністрації президента РФ, почався масовий пікет на підтримку актора.
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