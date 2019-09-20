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20 вересня • оновлено в 13:00
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"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ

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Популярний російський репер Oxxxymiron виступив із промовою проти судової системи Російської Федерації. Так, він провів літературні читання "Сядь за текст", в яких взяли участь безліч зірок з РФ.

Під час читань артисти, журналісти та актори зачитували рядки з різних класичних творів, а судді, які весь час залишалися у тіні, виносили їм вироки.

Oxxxymiron

Oxxxymiron

Скріншот із відео

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Так, у читаннях взяли участь Олександр Петров, Микита Кукушкін, Олександр Горчілін і Олександр Паль, Михайло Ідов, репери Баста і Леван Горозія (L'One), лідер "ДДТ" Юрій Шевчук, Шура і Льова (Бі-2), комік Ілля Соболєв і журналіст Леонід Парфьонов.

Зазначимо, що "кімната", в якій відбувалася дія, повністю копіює кімнату фігуранта "московської справи" Єгора Жукова. Під час читань чоловіки у формі виносять з неї предмети меблів і зривають шпалери. В результаті вона перетворюється на тюремну камеру.

Oxxxymiron

Oxxxymiron

Скріншот із відео

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Скріншот із відео

L'One

L'One

Скріншот із відео

Леонід Парфьонов

Леонід Парфьонов

Скріншот із відео

Льова (Бі-2)

Льова (Бі-2)

Скріншот із відео

Ілля Соболєв

Ілля Соболєв

Скріншот із відео

Юрій Шевчук

Юрій Шевчук

Скріншот із відео

Баста

Баста

Скріншот із відео

В кінці читань Оксімірон висловився про Павла Устинова, якого засудили на 3,5 роки колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на бійця Росгвардії на акції протесту, а також про інших політв'язнів, які отримали терміни за висловлювання або відвідування мирних мітингів.

"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ

"Застосування закону не може бути вибірковим. Але точно так само не може бути вибірковою і солідарність. Справа Павла Устинова – частина "московської справи". Просто Павлу хоча б пощастило, що у нього є медійна підтримка. Інші фігуранти "московської справи", менш публічні, вже отримали терміни. І поки не почався резонанс щодо Устинова, на це майже ніхто не звернув уваги", – заявив артист.

У мережі перформанс викликав захват. Менш ніж за добу відео набрало майже 500 тис. переглядів і сотні коментарів.

"Найкращий батл Оксімірона", "Свободу всім в'язням совісті та політв'язням!", "Навіть з'явилося відчуття, що майбутнє у країни є і воно може бути хорошим", "Не все втрачено. Дякую вам всім", "Це круто. Люди, ви всі щойно підписали смертний вирок цьому режиму", – пишуть в мережі.

"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ
"Найсерйозніший батл!" Оксімірон розбурхав мережу промовою про боротьбу із беззаконням у РФ

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські зірки влаштували у соцмережах акцію на підтримку актора Павла Устинова. За нього заступилися Ксенія Собчак, Крістіна Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.

До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост із приводу свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи у діях силових структур.

18 вересня у Москві, біля адміністрації президента РФ, почався масовий пікет на підтримку актора.

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Особи
Oxxxymiron Баста (Василь Вакуленко) Юрій Шевчук Леонід Парфьонов
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Это с каких пор группа непонятных "популярных" реперов что то может решить?Эх,Обоз,Обоз,все б ты шутковал.
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