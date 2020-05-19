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19 травня • оновлено в 06:00
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Найпопулярніший серіал в СРСР: як зараз виглядає комісар Каттані з "Спрут"

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19 травня 74 роки виповнюється головному герою культового італійського серіалу "Спрут" Мікеле Плачідо. Він народився в 1946 році і прославився завдяки ролі комісара Катані.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як зараз виглядає головний герой самого популярно зарубіжного серіалу в СРСР.

Мікеле Плачідо

Мікеле Плачідо

Плачідо народився в місті Асколі-Сатріано. Навчався Мікеле в школі при монастирі, потім пішов в армію, звідки його направили на службу в поліцію. Він з дитинства мріяв стати актором, тому після армії він вступив до Національної Академії Мистецтва в Римі. Довгий час працював в різних театрах у відомих режисерів - у Луки Ранконь і Джорджо Стрелера.

Мікеле Плачідо

Мікеле Плачідо

Міжнародне визнання йому принесла роль комісара Каттані в серіалі про італійську мафію "Спрут" (1984-1989).

Найпопулярніший серіал в СРСР: як зараз виглядає комісар Каттані з "Спрут"
Мікеле Плачідо

Мікеле Плачідо

Мікеле Плачідо

Мікеле Плачідо

Зараз Плачідо одружений втретє, має п'ятьох дітей.

Мікеле Плачідо

Мікеле Плачідо

Мікеле Плачідо з синами

Мікеле Плачідо з синами

Весілля Мікеле Плачідо і Федеріки Вінченті

Весілля Мікеле Плачідо і Федеріки Вінченті

Раніше OBOZREVATEL розповідав про мультфільми СРСР, які розповідали дітям про "закритий" для більшості громадян СРСР Захід: США і Європу. Примітно, що в легкій, мультиплікаційній формі радянський народ переконували про жахи і пороки зарубіжжя.

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Автор
Марія Дідик
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