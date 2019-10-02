"Найо*ував нас": Гуф назвав чиновника в Україні, який закрив йому в'їзд

Популярний російський репер GUF (Олексій Долматов) заявив, що ексначальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко посприяв тому, щоб йому заборонили в'їзд в Україну.

Так, за словами артиста, Тараненко був організатором його концертів. Про це Долматов розповів у інтерв'ю Ксенії Собчак.

Ксенія Собчак і GUF Скріншот із відео

Собчак припустила, що реперу заборонили в'їзд в Україну через його політичні погляди, але він спростував цю інформацію.

"Там інша історія. Там просто одна людина, яка нам свого часу влаштовувала концерти по всій Україні, була нашим організатором. Ми з ним перестали працювати. Він найо*ував нас у якихось моментах і він якось дійшов до влади. І він нам виставив ультиматум: або ви працюєте зі мною, або я закриваю вам в'їзд в Україну. Ми такі "Ха-ха. Х*й ти що закриєш". А він закрив. Він намагається назад влізти у довіру, каже, що зараз відкриють в'їзд. Тому ми не будемо називати прізвище Антона Тараненка", – заявив артист.

Обережно! На відео звучить ненормативна лексика!

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський репер Тіматі видалив кліп на трек "Москва", який набрав рекордну для російського YouTube кількість дизлайків, а Гуф, вибачився перед шанувальниками і заявив, що його втягнули у проєкт обманом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся