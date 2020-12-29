Найкрасивішим чоловіком планети визнали шведського блогера: як він виглядає

Популярного шведського блогера Фелікса PewDiePie Чельберга визнали найкрасивішим чоловіком на планеті. У рейтингу Independent Critics він обігнав багато знаменитостей.

На другому місці опинився учасник музичного гурту BTS Кім Тхехен, на третьому – австралійський актор Кріс Хемсворт. Відповідний ролик опубліковано на YouTube-каналі TC Candler (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, четверте місце посів ще один учасник гурту BTS Чон Джонгук, на п'ятому місці опинився британський актор Генрі Кавілл.

Варто відзначити, що в рейтинг також потрапили і інші відомі актори, моделі, музиканти та спортсмени.

Нагадаємо, Фелікс PewDiePie Чельберг – це шведський відеоблогер і діяч шоу-бізнесу, творець однойменного каналу на YouTube.

25 серпня 2019 року його канал подолав позначку в 100 мільйонів підписників

Також йому була вручена червона діамантова кнопка за подолання такої кількості шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, престижний американський глянець People назвав ім'я найсексуальнішого чоловіка планети в 2020 році. Ним став 33-річний темношкірий актор Майкл Б. Джордан.