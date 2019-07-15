"Найкраща дівчинка на Землі!" Дружина Зеленського показала доньку, яка подорослішала

Перша леді України Олена Зеленська показала ніжне фото з донькою Олександрою та привітала її з днем народження.
Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "З днем народження, найкраща дівчинко на землі! 15 років, як ти вчиш мене бути мамою. Люблю тебе", – написала Олена.
Олена Зеленська з донькою Олександрою
Фото з Instagram
Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram також приєднався до привітань доньки.
"Сьогодні тобі 15. Люблю, моя Сашуню", — написав президент України.
Донька Володимира Зеленського та його дружини Олени
Фото з Instagram
Володимир Зеленський із дружиною і донькою
Фото: Viva
Володимир Зеленський із дружиною і донькою
Фото: apostrophe.ua
Володимир Зеленський із дружиною і донькою
Фото: apostrophe.ua
Володимир Зеленський із дружиною і донькою
Фото: apostrophe.ua
Зазначимо, що користувачам мережі фото дуже сподобалися. Також вони заходилися писати привітання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ опублікували раритетні фото першої леді України Олени Зеленської з її старою сторінки в соціальній мережі Instagram. Вона видалила колишній акаунт після того, як її чоловік Володимир Зеленський став президентом України.
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