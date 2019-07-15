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"Найкраща дівчинка на Землі!" Дружина Зеленського показала доньку, яка подорослішала

14.3т Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська показала ніжне фото з донькою Олександрою та привітала її з днем народження.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "З днем народження, найкраща дівчинко на землі! 15 років, як ти вчиш мене бути мамою. Люблю тебе", – написала Олена.

Олена Зеленська з донькою Олександрою

Олена Зеленська з донькою Олександрою

Фото з Instagram

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Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram також приєднався до привітань доньки.

"Сьогодні тобі 15. Люблю, моя Сашуню", — написав президент України.

Донька Володимира Зеленського та його дружини Олени

Донька Володимира Зеленського та його дружини Олени

Фото з Instagram

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Фото: Viva

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Фото: apostrophe.ua

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Фото: apostrophe.ua

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Фото: apostrophe.ua

Зазначимо, що користувачам мережі фото дуже сподобалися. Також вони заходилися писати привітання.

"Найкраща дівчинка на Землі!" Дружина Зеленського показала доньку, яка подорослішала
"Найкраща дівчинка на Землі!" Дружина Зеленського показала доньку, яка подорослішала
"Найкраща дівчинка на Землі!" Дружина Зеленського показала доньку, яка подорослішала
"Найкраща дівчинка на Землі!" Дружина Зеленського показала доньку, яка подорослішала

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ опублікували раритетні фото першої леді України Олени Зеленської з її старою сторінки в соціальній мережі Instagram. Вона видалила колишній акаунт після того, як її чоловік Володимир Зеленський став президентом України.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
в последние дни рядом с Зеленским все время Богдан (а не Елена). Может, он уже первый ледь??? и любимый жена???
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