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27 лютого • оновлено в 12:44
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Найдорожча модель plus-size оголила груди у таксі. Відео

4.8т
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Американська модель plus-size Ешлі Грем, яка нещодавно вперше стала мамою, оголила груди прямо в таксі і почала зціджувати молоко.

Весь процес знаменитість зняла на відео, яке опублікувала спочатку в Instagram-stories, а потім поділилася і в стрічці на своїй сторінці.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @ashleygraham

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Фітнес-модель з ідеальними грудьми знялася повністю оголеною

Так, у кадрі Ешлі, сидячи на задньому сидінні автомобіля, показала, як зціджує молоко прямо в дорозі.

"Вперше роблю це в Uber... трохи ніяково",поділилася знаменитість.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @ashleygraham

Примітно, що не так давно Грем опинилася в центрі уваги через фото, на якому показала, як годує грудьми новонародженого сина в кафе.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @ashleygraham

Як писав OBOZREVATEL, будучи вагітною, Ешлі Грем неодноразово влаштовувала оголені фотосесії, що викликало суперечливу реакцію в мережі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ешлі Грем
Місце
США
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео обнажения
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