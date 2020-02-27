Найдорожча модель plus-size оголила груди у таксі. Відео

Американська модель plus-size Ешлі Грем, яка нещодавно вперше стала мамою, оголила груди прямо в таксі і почала зціджувати молоко.

Весь процес знаменитість зняла на відео, яке опублікувала спочатку в Instagram-stories, а потім поділилася і в стрічці на своїй сторінці.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Так, у кадрі Ешлі, сидячи на задньому сидінні автомобіля, показала, як зціджує молоко прямо в дорозі.

"Вперше роблю це в Uber... трохи ніяково", – поділилася знаменитість.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Примітно, що не так давно Грем опинилася в центрі уваги через фото, на якому показала, як годує грудьми новонародженого сина в кафе.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Як писав OBOZREVATEL, будучи вагітною, Ешлі Грем неодноразово влаштовувала оголені фотосесії, що викликало суперечливу реакцію в мережі.

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