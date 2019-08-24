"Найбільша радість!" Топалов зворушив мережу пристрасним зізнанням

Російський співак Влад Топалов зворушливо зізнався в коханні своїй дружині, українській телеведучій Регіні Тодоренко на річницю весілля.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю розчулення серед користувачів мережі і численних шанувальників.

"Ти – найвеселіша, найрозумніша, найніжніша і найтерплячіша! Дякую тобі і Бога. Просто мільйон разів дякую. Я зовсім не подарунок. Правильно кажуть – за кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Так-так. Ти – велика жінка. Пишаюся тобою кожен день. Поважаю тебе все більше! Закохуюся в тебе заново щоранку, а щовечора знову хочу одружитися з тобою. Ти – моя найбільша радість і щастя! Ви з сином – моє все! Люблю тебе більше життя! З річницею тебе, берчік ", – написав Топалов.

Топалов зворушливо зізнався в коханні Тодоренко в річницю instagram / vladtopalovofficial

У відповідь Регіна зазначила у нього в коментарях: "Ти в мене самий скромний! Кохаю тебе". Осторонь не залишився і співак, друг сім'ї СергійЛазарєв. "Я вас дуже кохаю, пупсони".

Всі ці ніжності не залишили байдужими користувачів. Влада похвалили за прекрасні слова, адресовані коханій дружині.

"Чудові слова! Чарівне фото! І цей погляд у Регіни. Нехай так буде завжди", "Яка відкритість і щирість. Які гарні слова", "Здорово ... аж дух захоплювало, коли читала. Заради цього варто жити", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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