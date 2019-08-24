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"Найбільша радість!" Топалов зворушив мережу пристрасним зізнанням

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Російський співак Влад Топалов зворушливо зізнався в коханні своїй дружині, українській телеведучій Регіні Тодоренко на річницю весілля.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю розчулення серед користувачів мережі і численних шанувальників.

"Ти – найвеселіша, найрозумніша, найніжніша і найтерплячіша! Дякую тобі і Бога. Просто мільйон разів дякую. Я зовсім не подарунок. Правильно кажуть – за кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Так-так. Ти – велика жінка. Пишаюся тобою кожен день. Поважаю тебе все більше! Закохуюся в тебе заново щоранку, а щовечора знову хочу одружитися з тобою. Ти – моя найбільша радість і щастя! Ви з сином – моє все! Люблю тебе більше життя! З річницею тебе, берчік ", – написав Топалов.

Топалов зворушливо зізнався в коханні Тодоренко в річницю

Топалов зворушливо зізнався в коханні Тодоренко в річницю

instagram / vladtopalovofficial

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У відповідь Регіна зазначила у нього в коментарях: "Ти в мене самий скромний! Кохаю тебе". Осторонь не залишився і співак, друг сім'ї СергійЛазарєв. "Я вас дуже кохаю, пупсони".

"Найбільша радість!" Топалов зворушив мережу пристрасним зізнанням
"Найбільша радість!" Топалов зворушив мережу пристрасним зізнанням

Всі ці ніжності не залишили байдужими користувачів. Влада похвалили за прекрасні слова, адресовані коханій дружині.

"Чудові слова! Чарівне фото! І цей погляд у Регіни. Нехай так буде завжди", "Яка відкритість і щирість. Які гарні слова", "Здорово ... аж дух захоплювало, коли читала. Заради цього варто жити", – відреагували користувачі.

"Визначити талант дуже просто - ви дивіться, яка жінка біля нього. Біля Пушкіна, біля Висоцького, біля Єсеніна. Потім згадуєте, яка жінка була біля Брежнєва, біля Хрущова, біля Сталіна. Не було їх у них !!!! Все було у них, а цих людей у них не було! Ось я і кажу: ти сам такий, яка жінка біля тебе! З дружин треба вибирати веселих. З весёлих- розумних. З розумних - ніжних. З ніжних - терплячих. і терплячих. і терплячих ! " М.М.Жванецкій Більше і додати нічого! Бері! Ти - найвеселіша, найрозумніша, найніжніша і сааааааамааааяяяя терпляча !!!! Дякую тобі і Бога. Просто мільйон разів дякую. Я зовсім не подарунок. 😂🤦🏻♂️ Правильно кажуть - за кожним Великим Чоловіком варто Велика Жінка. Так Так. Ти - ВЕЛИКА ЖІНКА. Моя ВЕЛИКА ЖІНКА. Пишаюся тобою кожен день. Поважаю тебе все більше! Закохуюся в тебе заново щоранку, а щовечора знову хочу одружитися з тобою. Ти - моя найбільша радість і щастя! Ви з сином - моє все! Люблю тебе більше життя! З річницею тебе, берчік! ♥ ️ # майклтопалов # владтопалов #vladtopalov # свадьбатт

Публікація від Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

"Найбільша радість!" Топалов зворушив мережу пристрасним зізнанням
"Найбільша радість!" Топалов зворушив мережу пристрасним зізнанням

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов Сергій Лазарєв
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес любов
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