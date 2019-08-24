"Найбільша радість!" Топалов зворушив мережу пристрасним зізнанням

Російський співак Влад Топалов зворушливо зізнався в коханні своїй дружині, українській телеведучій Регіні Тодоренко на річницю весілля.
Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю розчулення серед користувачів мережі і численних шанувальників.
"Ти – найвеселіша, найрозумніша, найніжніша і найтерплячіша! Дякую тобі і Бога. Просто мільйон разів дякую. Я зовсім не подарунок. Правильно кажуть – за кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Так-так. Ти – велика жінка. Пишаюся тобою кожен день. Поважаю тебе все більше! Закохуюся в тебе заново щоранку, а щовечора знову хочу одружитися з тобою. Ти – моя найбільша радість і щастя! Ви з сином – моє все! Люблю тебе більше життя! З річницею тебе, берчік ", – написав Топалов.
Топалов зворушливо зізнався в коханні Тодоренко в річницю
instagram / vladtopalovofficial
У відповідь Регіна зазначила у нього в коментарях: "Ти в мене самий скромний! Кохаю тебе". Осторонь не залишився і співак, друг сім'ї СергійЛазарєв. "Я вас дуже кохаю, пупсони".
Всі ці ніжності не залишили байдужими користувачів. Влада похвалили за прекрасні слова, адресовані коханій дружині.
"Чудові слова! Чарівне фото! І цей погляд у Регіни. Нехай так буде завжди", "Яка відкритість і щирість. Які гарні слова", "Здорово ... аж дух захоплювало, коли читала. Заради цього варто жити", – відреагували користувачі.
"Визначити талант дуже просто - ви дивіться, яка жінка біля нього. Біля Пушкіна, біля Висоцького, біля Єсеніна. Потім згадуєте, яка жінка була біля Брежнєва, біля Хрущова, біля Сталіна. Не було їх у них !!!! Все було у них, а цих людей у них не було! Ось я і кажу: ти сам такий, яка жінка біля тебе! З дружин треба вибирати веселих. З весёлих- розумних. З розумних - ніжних. З ніжних - терплячих. і терплячих. і терплячих ! " М.М.Жванецкій Більше і додати нічого! Бері! Ти - найвеселіша, найрозумніша, найніжніша і сааааааамааааяяяя терпляча !!!! Дякую тобі і Бога. Просто мільйон разів дякую. Я зовсім не подарунок. 😂🤦🏻♂️ Правильно кажуть - за кожним Великим Чоловіком варто Велика Жінка. Так Так. Ти - ВЕЛИКА ЖІНКА. Моя ВЕЛИКА ЖІНКА. Пишаюся тобою кожен день. Поважаю тебе все більше! Закохуюся в тебе заново щоранку, а щовечора знову хочу одружитися з тобою. Ти - моя найбільша радість і щастя! Ви з сином - моє все! Люблю тебе більше життя! З річницею тебе, берчік! ♥ ️ # майклтопалов # владтопалов #vladtopalov # свадьбатт
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від Влада Топалова.
Спочатку новоспечених батьків розкритикували за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Незабаром вони все ж перервали мовчання: Топалов розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я малюка. Його назвали Михайлом (Майклом) на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
Пізніше Тодоренко зізналася, що хоче народити ще і дівчинку.
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