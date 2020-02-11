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11 лютого • оновлено в 17:31
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"Сумніваюся, що знову колись побачу...": найбагатша співачка України стала жертвою грабіжниці

5.3т
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Найбагатшу співачку України, дружину відомого мільярдера Мохаммада Захура Камалію пограбували в столичному ТРЦ Ocean Plaza.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото з поліцейськими. За словами Камалії, у неї з кишені майстерно витягли iPhone останньої моделі, що зафіксували камери спостереження. Примітно, що зробила це циганка.

Камалія

Камалія

Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Циганка з точністю хірурга витягла мій iPhone Pro Max з кишені (я дізналася про це пізніше, коли дивилася кадри камери відеоспостереження). Це сталося в Ocean Plaza. Я сумніваюся, що коли-небудь знову побачу свій телефон. IPhone заблокований і знаходиться у всесвітньому списку втрачених телефонів", – розповіла співачка.

Камалію пограбували в Києві

Камалію пограбували в Києві

Фото: instagram/kamaliyaofficial

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До слова, найбільше Камалія шкодує, що не встигла зберегти на хмарі (сховище даних. – Ред.) Свіжі фотографії та важливу для неї інформацію.

Мохаммад Захур та Камалія

Мохаммад Захур та Камалія

Фото: instagram/kamaliyaofficial

"Дуже сумно за фотографії та інформацію, яку я ще не встигла зберегти в хмарі. Будьте обережні в Ocean Plaza. Кажуть, що це не перший випадок в цьому торговому центрі ", – зазначила співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камалія зробила відверте зізнання про страшні роки з її життя та про знущання батька-садиста.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Камалія
Місце
Україна
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