Нахман з Брацлава помер 210 років тому: чому його могила в Умані приваблює тисячі хасидів

Засновник Брацлавського хасидизму раббі Нахман помер від сухот 210 років тому, 16 жовтня 1810 року. Його могила в Умані одразу стала місцем паломництва: щорічно тисячі хасидів з'їжджаються до неї з усього світу на Рош га-Шана.

OBOZREVATEL розповідає, з чим пов'язана таке шанування іудейського діяча.

Раббі Нахман народився в селищі Меджибіж Хмельницької області 4 квітня 1772 року. До 13 років він склав збірник афоризмів на теми єврейського духовного життя "Книга моральних якостей". Багато часу він проводив у молитвах і медитації наодинці, постився і поглиблено вивчав Кабалу.

Після паломництва до Святої Землі за ним закріпилася слава духовного наставника і лідера. Він вчив євреїв правильно молитися – "як діти, які просять пробачення в батька". Крім того, він вважав, що звертатися до Бога треба рідною мовою ідиш. Також заповідав бути радісними за будь-яких обставин: "Служіння Господу – радісна дія, подібна танку".

Сам він завжди залишався життєрадісним, незважаючи на життєві випробування: від сухот померла його дружина і два сини, згорів дім (кілька ночей він спав під відкритим небом), а заздрісники серед одновірців вели з ним запеклу боротьбу.

У 1810 році Раббі Нахман, передчуваючи швидку смерть, вирішив переїхати до Умані, де за кілька років до його народження відбулося гайдамацьке повстання і постраждало чимало євреїв. "Душі померлих за віру чекають мене", – казав він. Там він помер від сухот і був похований на місцевому єврейському кладовищі поруч із загиблими під час Коліївщини.

Щороку до Умані, на єврейський Новий рік Рош-га-Шана, який був улюбленим святом раббі Нахмана, до його могили приїжджають тисячі паломників-хасидів.

Під час Другої світової війни могилу було зруйнована, а після старе єврейське кладовище забудували житловими будинками. Послідовники Нахмана намагалися розкопати і привести до ладу місце поховання вчителя, але тільки в кінці 1980-х років ця справа набула міжнародного масштабу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хасиди розповіли, чому намагалися в'їхати до України, незважаючи на заборону.