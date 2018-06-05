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"Нахабно відібрали Крим!" Зірка "Євробачення" розкритикувала путінську Росію

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Переможниця "Євробачення 2016" співачка кримськотатарського походження Джамала заявила, що в 2014-му році Росія нишком нахабно відібрала в України Крим.

Як розповіла вона в інтерв'ю Styler, тепер окупанти намагаються також на очах у світової спільноти відібрати Донбас.

"Ось ми собі думали, що живемо в сучасному суспільстві, коли, з одного боку, все прозоро в цьому світі і вже не можна щось зробити нишком. А бачите, як вийшло. Просто у нас на очах відібрали Крим! У нас на очах намагаються так само нахабно відібрати Донбас", - заявила співачка.

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Співачка також зізналася, що сприймає трагедію Голодомору як своє горе і не відокремлює історію українців і кримських татар.

"Ми всі постраждали від Російської Імперії і Радянського Союзу. Для мене все це відбувалося в одній країні, з одним народом - моїм. Ким би ти не був за національністю, якщо ти живеш в Україні, ти - українець. В сенсі політичної нації... Мене ображає підхід, що є "якісь кримські татари, вони живуть в Криму, і мене їхні проблеми не стосуються, а є українці, і їхні трагедії - мої трагедії", - резюмувала Джамала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Джамала змінила імідж. У мережі з'явилися фото "оновленої" співачки.

Читайте всі новини по темі "Річниця депортації кримських татар" на сайті "Обозреватель".

Теми
Річниця депортації кримських татаранексія Криму
Особа
Джамала
Місце
УкраїнаКиїв
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