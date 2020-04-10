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10 квітня • оновлено в 09:12
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Надії Мейхер – 38: відверті фото найгарячішої екссолістки "ВІА Гри"

7.9т
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Українська співачка та екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер 10 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 38 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото однієї з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнеса.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в селі Збручівка Хмельницької області.

Дівчина тричі була учасницею "ВІА Гри": в 2000-2002, 2002-2006 і 2009-2011 роках. Причому двічі Мейхер йшла з групи через вагітність.

Після "ВІА Гри" Надія Мейхер зайнялася сольною кар'єрою, також вона проявила себе як телеведуча, актриса, поетеса та дизайнер.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Зараз у Надії Мейхер новий імідж. 2018 року вона зробила стрижку боб, розпрощавшись з довгим волоссям.

Артистка демонструє бездоганну зовнішність, вона часто з'являється перед камерою в нижній білизні і купальниках. Пропонуємо побачити найвідвертіші фото Надії Мейхер:

Надія Мейхер (Грановська)

Надія Мейхер (Грановська)

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер (Грановська)

Надія Мейхер (Грановська)

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер (Грановська)

Надія Мейхер (Грановська)

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер (Грановська)

Надія Мейхер (Грановська)

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

theplace.ru

Надія Мейхер

Надія Мейхер

theplace.ru

Надія Мейхер

Надія Мейхер

theplace.ru

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер

Надія Мейхер

instagram.com/nadyameiher

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядає колишня солістка гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва без макіяжу.

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Читайте всі новини по темі "новини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Особи
Надія Мейхер група "ВІА Гра"
Місце
Україна
Теги
фотографии день народження ведуча актриса музика люди шоу-бизнес зірки шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Безголосая профурсетка ! Пающие труселя!
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Безголосая профурсетка!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Видали мы крокодилов и посимпатичнее...)))
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