"На вбивці вбивця": поет із Росії присвятив потужний вірш ув'язненому Сенцову

Російський поет Орлуша присвятив вірш підтримки українському режисерові, в'язневі Кремля Олегу Сенцову.

Андрій Орлов написав текст "Вечір над Лабитнангі" (Лабитнангі - місто в Росії, де знаходиться колонія в якій сидить Сенцов. - Ред.). Твір з'явилося на Facebook-сторінці Орлуші у вівторок, 21 серпня, на 100 день голодування, яке оголосив Олег Сенцов, вимагаючи відпустити всіх українських політв'язнів в Росії.

У вірші йдеться про "список Сенцова", образ якого натякає на "Кремлівський список" до якого внесено всіх відповідальних за страждання незаконно засудженого українського режисера.

Вірш викликав безліч захоплених відгуків у мережі. Читачі підтримують режисера і захоплюються поетичним талантом автора

До речі, Сенцов - не перший відомий герой віршів поета. Раніше ними стали публічні люди сучасності: Анастасія Волочкова, Микита Михалков, Ксенія Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін дав обіцянку через критичну ситуацію з Сенцовим.