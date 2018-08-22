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"На вбивці вбивця": поет із Росії присвятив потужний вірш ув'язненому Сенцову

1.3тЧитати новину російською

Російський поет Орлуша присвятив вірш підтримки українському режисерові, в'язневі Кремля Олегу Сенцову.

Андрій Орлов написав текст "Вечір над Лабитнангі" (Лабитнангі - місто в Росії, де знаходиться колонія в якій сидить Сенцов. - Ред.). Твір з'явилося на Facebook-сторінці Орлуші у вівторок, 21 серпня, на 100 день голодування, яке оголосив Олег Сенцов, вимагаючи відпустити всіх українських політв'язнів в Росії.

У вірші йдеться про "список Сенцова", образ якого натякає на "Кремлівський список" до якого внесено всіх відповідальних за страждання незаконно засудженого українського режисера.

Вірш викликав безліч захоплених відгуків у мережі. Читачі підтримують режисера і захоплюються поетичним талантом автора

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До речі, Сенцов - не перший відомий герой віршів поета. Раніше ними стали публічні люди сучасності: Анастасія Волочкова, Микита Михалков, Ксенія Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін дав обіцянку через критичну ситуацію з Сенцовим.

Особа
Андрій Орлов (Орлуша)
Місце
Росія
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