МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

''На трієчку з мінусом'': новоспечений чоловік Няші-Поклонської розгромив власне весілля

109.6тЧитати матеріал російською

Чоловік "колишнього прокурора" Криму і депутата Держдуми РФ Наталії Поклонської російський омбудсмен Іван Соловйов не оцінив весільної урочистості.

Керівник апарату уповноваженого з прав людини в РФ зізнався, що йому багато чого не сподобалося в організації, пише Ura.news.

"Сам весільний бенкет був на трієчку з мінусом. Кажу це не тому, що хочу помститися господарям закладу, а тому що так і було", — сказав він.

Розповідаючи про весілля, Соловйов зазначив, що вони не мали наміру повідомляти громадськості про одруження.

Наталія Поклонська та Іван Соловйов

Наталія Поклонська та Іван Соловйов

Фотоколаж Daily Storm

"Ми не збиралися надавати розголосу. Якби не бажання окремих людей, які були присутні на весіллі, ця інформація не вийшла б у публічний простір", — зазначив він.

Новини
Розлютила людей Путіна: у Держдумі вчинили розправу над Поклонською

За словами подружжя, це була скромна подія в ресторані із сербської кухнею неподалік від Ялти, жодних зірок на ньому не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Няша-Поклонська, яка хотіла "уникнути зайвого галасу", вперше прокоментувала таємне весілля.

Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
132
86
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
43
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Не повезло новоиспеченному муженьку, он что не знает, что Поклонская кончает от образа царька Николашки Второго убиенного, а судя по ебалу Ваньки Соловьева - он далеко не царь, поэтому все проблемы в сексуальной жизни этой пары еще впереди, как говорится: лиха беда - начало!"
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Луговской Николай
Луговской Николай
Видел порно с участием невесты Поклонской. Позавидовал негру...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги