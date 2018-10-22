''На трієчку з мінусом'': новоспечений чоловік Няші-Поклонської розгромив власне весілля

Чоловік "колишнього прокурора" Криму і депутата Держдуми РФ Наталії Поклонської російський омбудсмен Іван Соловйов не оцінив весільної урочистості.

Керівник апарату уповноваженого з прав людини в РФ зізнався, що йому багато чого не сподобалося в організації, пише Ura.news.

"Сам весільний бенкет був на трієчку з мінусом. Кажу це не тому, що хочу помститися господарям закладу, а тому що так і було", — сказав він.

Розповідаючи про весілля, Соловйов зазначив, що вони не мали наміру повідомляти громадськості про одруження.

Наталія Поклонська та Іван Соловйов Фотоколаж Daily Storm

"Ми не збиралися надавати розголосу. Якби не бажання окремих людей, які були присутні на весіллі, ця інформація не вийшла б у публічний простір", — зазначив він.

За словами подружжя, це була скромна подія в ресторані із сербської кухнею неподалік від Ялти, жодних зірок на ньому не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Няша-Поклонська, яка хотіла "уникнути зайвого галасу", вперше прокоментувала таємне весілля.