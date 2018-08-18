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"На тата схожа": Ані Лорак просять повернутися до чоловіка заради дитини

11.7тЧитати новину російською

Фанати Ані Лорак просять її повернутися до чоловіка і не руйнувати свою родину. Користувачі мережі відзначають, що Мурат, якого нещодавно застукали в обіймах киянки Яни Бєляєвої, любить свою сім'ю і не кине їх заради випадкового зв'язку.

Після того, як Лорак розмістила в соціальній мережі Instagram фото з донькою, на неї обрушився шквал коментарів від шанувальників, які стверджують, що 7-річна дівчинка дуже сумує.

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Шанувальники співачки відзначають, що їхня дочка Софія шалено схожа на тата.

Нагадаємо, в кінці липня в мережі опублікували відео, на якому зображений чоловік української співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу в компанії ефектної киянки . Пара під час відсутності зірки провела вечір в київському караоке-клубі, не сприховувала близьких відносин.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шанувальники Лорак влаштували жорстке цькування киянці, з якою недавно був викритий у зраді чоловік артистки, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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