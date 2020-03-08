У восьмому випуску шоу "Голос країни" судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

Так, під час виступу лідерів команди Балана Романа Сасанчина і Сергій Клейніс виконали популярну пісню Тіни Кароль "Не дощ". Після свого виступу хлопці відзначили, що таким чином вони допомогли Дану нарешті зізнатися в почуттях до Кароль. Відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик нижче).

Тіна Кароль і Дан Балан YouTube (скріншот)

"У Дана до Тіни дуже глибокі почуття. Ми як Амури допомогли йому їх донести", – відзначили конкурсанти.

У свою чергу, Балан розповів, що вибір пісні став подарунком для Тіни, так як він в даний час вивчає творчість співачки, щоб краще її розуміти.

"Біла королева вже практично в моїх руках. Мала, коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготувався, приготував промову, подарунки. Все є, ми приходимо і просимо заміж дівчину", – заінтригував Дан.

Кароль, в свою чергу, підтримала жарт колеги, але зазначила, що "не так швидко все складається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час сьомого епізоду шоу "Голос країни-10" зіркові тренери Тіна Кароль і Дан Балан влаштували справжню провокацію на сцені. Так, артисти вирішили зробити зарядку лежачи на підлозі студії, і поки їх колеги робили вправи, Балан і Кароль ніжно обіймалися.

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