Вже не бояться? На росТБ пропустили крамолу про Путіна з серіалу "Слуга народу"

Російський розважальний телеканал "ТНТ" не став політично цензурувати серіал "Слуга народу" і залишив гострий жарт про президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє Telegram-канал "Планерка", прем'єра телесеріалу вже відбулася в східних регіонах Росії. У першій серії герой Володимира Зеленського назвав Путіна "хублом" (відео дивіться нижче).

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"ТНТ залишив злий жарт "Путін Hublot" (промовлений героєм Зеленського) і не став політично цензурувати український серіал "Слуга народу". Так що непідготовлений російський глядач побачить серіал без купюр", — говориться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов в число найбільш популярних в російських онлайн-кінотеатрах.

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