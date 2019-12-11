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11 грудня • оновлено в 17:03
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Вже не бояться? На росТБ пропустили крамолу про Путіна з серіалу "Слуга народу"

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Російський розважальний телеканал "ТНТ" не став політично цензурувати серіал "Слуга народу" і залишив гострий жарт про президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє Telegram-канал "Планерка", прем'єра телесеріалу вже відбулася в східних регіонах Росії. У першій серії герой Володимира Зеленського назвав Путіна "хублом" (відео дивіться нижче).

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

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"Диски продавав Юзік": у мережі відреагували на серіал "Слуга народу" в Росії

"ТНТ залишив злий жарт "Путін Hublot" (промовлений героєм Зеленського) і не став політично цензурувати український серіал "Слуга народу". Так що непідготовлений російський глядач побачить серіал без купюр", — говориться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов в число найбільш популярних в російських онлайн-кінотеатрах.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Серіал Слуга Народу
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hunt andres
hunt andres
Завидуйте, хо хлы. Вам и не снилось. У вас жесточайшая цензура, запрет на российский контент, списки невъездных. А в России все прозрачно. Доскакались, уй опки?))))
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