На похоронах Алли Вербер помітили дивну деталь

Бізнес-леді, легендарного фешн-директора ЦУМу, віце-президента ювелірної фірми Mercury Аллу Вербер, яка померла 6 серпня від від менінгококового сепсису, ховали в закритій труні.

Траурна церемонія проходила в Торонто в закритому режимі, пише "MSN".

instagram.com/verberalla

На церемонії прощання були присутні найближчі для Вербер люди: мама Тетяна Абрамівна, дочка Катерина, внучки Мішель і Елізабет, а також кілька подруг.

instagram.com/verberalla

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