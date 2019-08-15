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На похоронах Алли Вербер помітили дивну деталь

8.8т Читати матеріал російською

Бізнес-леді, легендарного фешн-директора ЦУМу, віце-президента ювелірної фірми Mercury Аллу Вербер, яка померла 6 серпня від від менінгококового сепсису, ховали в закритій труні.

Траурна церемонія проходила в Торонто в закритому режимі, пише "MSN".

На похоронах Алли Вербер помітили дивну деталь

instagram.com/verberalla

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На церемонії прощання були присутні найближчі для Вербер люди: мама Тетяна Абрамівна, дочка Катерина, внучки Мішель і Елізабет, а також кілька подруг.

На похоронах Алли Вербер помітили дивну деталь

instagram.com/verberalla

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Алла Вербер
Місце
Росія
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