На похоронах Алли Вербер помітили дивну деталь

Бізнес-леді, легендарного фешн-директора ЦУМу, віце-президента ювелірної фірми Mercury Аллу Вербер, яка померла 6 серпня від від менінгококового сепсису, ховали в закритій труні.
Траурна церемонія проходила в Торонто в закритому режимі, пише "MSN".
instagram.com/verberalla
На церемонії прощання були присутні найближчі для Вербер люди: мама Тетяна Абрамівна, дочка Катерина, внучки Мішель і Елізабет, а також кілька подруг.
instagram.com/verberalla
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вербер померла 6 серпня. Її госпіталізували в лікарню в Форте (Італія) 5 серпня, а наступного дня вона померла.
Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці смерті фешн-директора ЦУМу. Родичі Вербер повідомили журналістці про те, як бізнес-леді провела останній рік. Так, Собчак написала, що жінку відвезли до лікарні з діагнозом "сепсис", зараження крові.
З'явилася версія, що Вербер, яка померла в Італії, п'ять років боролася з раком, але одужала.
Лікар-онкогематолог Раїса Качанова зробила припущення, що бізнес-леді могла померти через спеку в Європі і незвичні фізичні навантаження.
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