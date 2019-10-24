"На обличчі маска": Лобода схвилювала мережу пікантним кадром

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників новим пікантним кадром.

Зірка позувала у відвертій сукні з дуже великим розрізом на стегні та оголеною спиною, продемонструвавши розкішну фігуру.

"По кромці леза, я палевна бестія, туди, де весело, зникла безвісти", – підписала вона під фотографією, процитувавши фразу з нового синглу.

Світлана Лобода у відвертому вбранні instagram / lobodaofficial

Шанувальники прийшли в захват від анонсу виходу нового альбому і відвертої фотографії.

"Палевна бестія", "Який погляд! Прям зводить нас з розуму", "О господи, що трапилося", "На обличчі ніби маска, але гарно", – відреагували фоловери.

Світлана Лобода у відвертому образі instagram / lobodaofficial

Світлана Лобода в білизні на сцені instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірковий промоутер Сергій Лавров розповів, що Лобода перед кожним виступом вимагає купувати їй новий чайник.

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