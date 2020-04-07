Муценієце роздяглася на камеру після розлучення з Прилучним. Фото

Російська актриса Агата Муценієце порадувала шанувальників новою фотографією, на якій позувала оголеною.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Агата Муценієце й Павло Прилучний cosmo.ru

Так, у кадрі артистка з'явилася без одягу. Однак оголене тіло Агата прикрила шматочком груші, який вирізала в формі сукні.

"Друзі, давайте не дамо собі нудьгувати на ізоляції! Хто готовий креативити?! Є ідея... Беремо фрукти, вирізаємо з них вбрання й приміряємо на себе. Не соромтеся, чим креативніше, тим веселіше! Фруктовий модний вирок відкритий", – підписала фото Муценієце .

Шанувальники прийшли в захват від нової фотографії Агати.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що актор Павло Прилучний, з яким вони оголосили про розлучення в лютому цього року, став погано до неї ставитися й намагався її залякати.

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