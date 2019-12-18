Мухарський про обшук: мені ліплять ярлик націоналіста-наркомана

Телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський вважає обшук у своїй квартирі кроком до дискредитації людей, причетних до волонтерського руху та АТО.

"Оскільки все це наклалося на арешти і обшуки у справі Павла Шеремета, то я, коли прокинувся вранці і прочитав новину про обшук, впав у невеликий ступор... Потім поліція три дні грала в мовчанку, не давала коментарів. Єдине – Аваков сказав, що в рамках справи Шеремета відбуватимуться невідкладні слідчі дії. І цю фразу "невідкладні слідчі дії" поліція, яка увірвалася, неодноразово промовляла", – розповів Мухарський в ефірі ObozTV.

Шоумен зазначив, що після обшуку російські ЗМІ поспішили оголосити його "відомим наркоторговцем".

"У російських і проросійських ЗМІ всюди так – у квартирі Мухарського проходив обшук, пов'язаний з наркоторгівлею. Вони не вказують, що це орендована квартира, що там проживали інші люди. Вони чітко ліплять ярлик націоналіста-наркомана, наркодилера. Уже сформовано в суспільній свідомості, що ще одна людина, причетна до волонтерського руху та АТО – "він там щось не те, якісь у нього завелися наркомани на городі", – розповів шоумен.

На запитання, чи може обшук бути помстою за критику Мухарського на адресу чинної влади, він відповів: "Я не знаю, чи пов'язано це входження в квартиру з моєю творчістю. Але те, що моя творчість викликає у багатьох людей у владних структурах минулою і нинішньою влади ідіосинкразію або якесь відторгнення – це точно".

Антін Мухарський znaj.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 13 грудня в Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками до квартири телеведучого Антіна Мухарського, в якій проживають квартиранти.

Незабаром Мухарський записав відеозвернення, заявивши, що ці події дивно співпали з брифінгом МВС, на якому оголосили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У поліції повідомили, що слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінальної виробництва за фактом збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

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