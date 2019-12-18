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18 грудня • оновлено в 10:06
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Мухарський про обшук: мені ліплять ярлик націоналіста-наркомана

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Телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський вважає обшук у своїй квартирі кроком до дискредитації людей, причетних до волонтерського руху та АТО.

"Оскільки все це наклалося на арешти і обшуки у справі Павла Шеремета, то я, коли прокинувся вранці і прочитав новину про обшук, впав у невеликий ступор... Потім поліція три дні грала в мовчанку, не давала коментарів. Єдине – Аваков сказав, що в рамках справи Шеремета відбуватимуться невідкладні слідчі дії. І цю фразу "невідкладні слідчі дії" поліція, яка увірвалася, неодноразово промовляла", – розповів Мухарський в ефірі ObozTV.

Шоумен зазначив, що після обшуку російські ЗМІ поспішили оголосити його "відомим наркоторговцем".

"У російських і проросійських ЗМІ всюди так – у квартирі Мухарського проходив обшук, пов'язаний з наркоторгівлею. Вони не вказують, що це орендована квартира, що там проживали інші люди. Вони чітко ліплять ярлик націоналіста-наркомана, наркодилера. Уже сформовано в суспільній свідомості, що ще одна людина, причетна до волонтерського руху та АТО – "він там щось не те, якісь у нього завелися наркомани на городі", – розповів шоумен.

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На запитання, чи може обшук бути помстою за критику Мухарського на адресу чинної влади, він відповів: "Я не знаю, чи пов'язано це входження в квартиру з моєю творчістю. Але те, що моя творчість викликає у багатьох людей у владних структурах минулою і нинішньою влади ідіосинкразію або якесь відторгнення – це точно".

Антін Мухарський

Антін Мухарський

znaj.ua

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Особа
Антін Мухарський
Місце
Україна
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Andreev Konstantin
Andreev Konstantin
Мухарский долпоеп, так ты и есть дешевй наигрались и наркоман. Всем известно.
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Mega Death
Mega Death
Ему лепят ярлык лузера, которого жена с детьми пинками из дома выкинули.))) А , еще , этот свин гордится что отсудил у них алименты)))
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