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/люди

Мозок набряк: Началовій різко стало гірше

5.6тЧитати матеріал російською

Стан російської співачка Юлії Началової, яка перебуває в комі, різко погіршився ввечері 14 березня.

За даними Telegram-каналу Mash, у 38-річної співачки почався набряк мозку, який супроводжувався двобічною пневмонією.

"Стан погіршився і зараз оцінюється як вкрай важкий", – йдеться в повідомленні.

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Менеджер Началової поки не прокоментувала інформацію про набряк мозку в артистки. Лікарі також поки не зробили прогнозів. За життя співачки продовжують боротися.

Мозок набряк: Началовій різко стало гірше

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Кто такая эта Началова?Почему Украина должна переживать за ее здоровье?Не скрывайте правду!Хочу знать...переживать или ну ее нах.
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