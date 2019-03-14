Мозок набряк: Началовій різко стало гірше

Стан російської співачка Юлії Началової, яка перебуває в комі, різко погіршився ввечері 14 березня.

За даними Telegram-каналу Mash, у 38-річної співачки почався набряк мозку, який супроводжувався двобічною пневмонією.

"Стан погіршився і зараз оцінюється як вкрай важкий", – йдеться в повідомленні.

Менеджер Началової поки не прокоментувала інформацію про набряк мозку в артистки. Лікарі також поки не зробили прогнозів. За життя співачки продовжують боротися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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