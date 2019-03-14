Мозок набряк: Началовій різко стало гірше

Стан російської співачка Юлії Началової, яка перебуває в комі, різко погіршився ввечері 14 березня.
За даними Telegram-каналу Mash, у 38-річної співачки почався набряк мозку, який супроводжувався двобічною пневмонією.
"Стан погіршився і зараз оцінюється як вкрай важкий", – йдеться в повідомленні.
Менеджер Началової поки не прокоментувала інформацію про набряк мозку в артистки. Лікарі також поки не зробили прогнозів. За життя співачки продовжують боротися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня. У неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра.
Менеджер артистки пізніше поділилася подробицями, коли її стан погіршився.
Співачка була введена в медикаментозну кому, в неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь.
14 березня менеджер співачки розповіла, що вона поступово стабілізується.
Такими ж даними поділився друг артистки. Він розповів, із чого все почалося.
Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням
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