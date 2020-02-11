"Можна відкупитися": міністр культури висловився про гастролі українських зірок у РФ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський висловився щодо гастролей українських зірок у РФ.

Так, в інтерв'ю "РБК-Україна" Бородянський заявив, що забороняти артистам виступати в Росії – неправильно.

"Я казав, що є речі, які нормують відносини між країнами. Культурна сфера є тим, що нормує відносини. У нас ненормальні відносини з Росією. Вони сьогодні наш ворог. І я вважаю, коли наші артисти їздять в Росію виступати – це автоматично призводить до унормування відносин. Я точно з цим не можу погодитися. Щодо заборон, санкцій та іншого – це складне питання, бо забороняти – це неправильно, я вважаю", – заявив Бородянський.

Володимир Бородянський telekritika.ua

Крім того, міністр прокоментував і творчі вечори лікаря Комаровського в РФ, які відбудуться у квітні цього року.

"Я сказав: я вважаю, що це неправильно. Я категорично проти такого нормування відносин із Росією. Через який інструмент зробити це нормування неможливим – у мене зараз немає відповіді швидкої".

Євген Комаровський telegraf.in.ua

Також Бородянський вважає ідею про додатковий податок для артистів, які гастролюють в Росії, невдалою.

"Мені не дуже подобається ця історія з додатковими податками, чесно кажучи. Тому що це означає, що можна відкупитися", – додав міністр.

Володимир Бородянський atr.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть до України зі своїми концертами. Вона заявила, що зарубіжні артисти не виступають так, як це роблять українські.

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